Operator Chmury Krajowej poinformował we wtorek, że w ramach umowy partnerstwa z Microsoft, w Polsce powstanie regionalny hub technologiczny, czyli pierwszy region przetwarzania danych w Europie Środkowo-Wschodniej stworzony przez korporację. Umowa "otwiera kolejny rozdział w rozwoju budowanej w Polsce platformy, która zapewnia przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań chmury obliczeniowej oraz przyspiesza cyfrową transformację gospodarki".

"To co jest najważniejsze, jest to największa w historii Polski inwestycja technologiczna, jeżeli weźmiemy pod uwagę budżet inwestycyjny - żaden podmiot nie zainwestował w naszym kraju więcej niż zapowiada Microsoft - to największy w historii polskiej transformacji cyfrowej projekt inwestycyjny" - ocenił w rozmowie z PAP dr Kawecki.

Dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft Mark Loughran ocenił na wtorkowej konferencji, że "Polska ma szansę być cyfrowym sercem Europy". Zapowiedział w jej ramach inwestycję w technologię cyfrową wynoszącą miliard dolarów. "W ramach inwestycji planujemy działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, wsparcie transformacji i budowę pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej, bezpiecznego i zaufanego regionu centrum przetwarzania danych w chmurze Microsoft o globalnej skali. Oznacza to dostęp do światowej klasy technologii, a w szczególności rozwiązań chmurowych, z poziomu data center zlokalizowanego w Polsce" - powiedział dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft.

"Dla Microsoftu, biorąc pod uwagę jego budżet to mały krok, natomiast dla polskiej cyfryzacji to ogromny - milowy - krok, bo on powoduje, że stajemy się centrum Europy Środkowo-Wschodniej, jeżeli chodzi o zarządzanie danymi. To powoduje, że Polska rzeczywiście koncentruje w sobie cały system związany z przetwarzaniem danych w chmurze obliczeniowej" - ocenił prezes Instytutu Lema.

Wyraził nadzieję, że umowa pomoże także w stworzeniu środowiska dla rozwoju m.in. start-upów i małych przedsiębiorstw.

"Chciałbym, żeby to było okazją do stymulowania rozwoju Polski cyfrowej. Na konferencji, gdzie ogłoszono zawarcie umowy między Operatorem Chmury Krajowej z Mickrosoftem usłyszałem hasło, że chodzi o stworzenie polskiej Doliny Cyfrowej, która jak rozumiem na wzór amerykańskiej Doliny Krzemowej, ma się składać z bardzo wielu podmiotów. Patrząc na to w perspektywie praktycznych konsekwencji, mieliśmy w ubiegłym roku dużą inwestycję Googla i teraz mamy drugą ogromną inwestycję Microsoftu" - dodał.

Pod koniec września 2019 r. Operator Chmury Krajowej zawarł strategiczną umowę partnerstwa z globalnym partnerem technologicznym - Google - który zobowiązał się do pomocy polskim firmom we wdrażaniu i wykorzystaniu potencjału, jaki oferują zaawansowane technologie chmury obliczeniowej w biznesie. Zgodnie z porozumieniem produkty Google Cloud Platform zostaną włączone do oferty OChK, a Google otworzy w Warszawie tzw. region Google Cloud - czyli hub infrastruktury technicznej i oprogramowania dedykowany dla klientów z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.(

