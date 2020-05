PKN Orlen nie przewiduje ograniczania przerobu ropy w II kwartale 2020



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - PKN Orlen nie zakłada dodatkowych ograniczeń w przerobie ropy naftowej w rafineriach grupy w II kwartale 2020 roku, poinformował członek zarządu koncernu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

"Realizujemy plany produkcyjne zgodnie z przyjętymi założeniami. Oceniamy, że powoli będzie rosła konsumpcja paliw, więc nie zakładamy dalszych ograniczeń w przerobie ropy" - powiedział Leszczyński w trakcie telekonferencji.

Jak zaznaczył, głównym celem koncernu jest teraz optymalizacja mocy produkcyjnych.

"Przyspieszyliśmy część planowanych remontów i przesunęliśmy je na kwiecień-maj, ograniczyliśmy import Diesla do zera oraz zmniejszyliśmy produkcję paliwa lotniczego Jet, ale w kolejnych miesiącach, w związku ze stopniowym wzrostem popytu na paliwa, moce będą tylko rosły" - dodał Leszczyński.

Zaznaczył, że wolumen sprzedaży produktów petrochemicznych obniżył się jedynie nieznacznie.

W I kwartale 2020 roku Grupa Orlen przerobiła 7,7 mln ton ropy, w porównaniu do 8,2 mln ton rok wcześniej, przy wykorzystaniu mocy przerobowych na poziomie 88%, wobec 95% rok temu. Z tego w Płocku wykorzystanie mocy spadło o 4 pkt proc. do 97%, na Litwie o 8 pkt proc. do 80%, a w Czechach o 10 pkt proc. do 76%.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)