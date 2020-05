MI zatwierdziło programy inwestycji dla obwodnic Przemyśla, N.Dęby i Kolbuszowej



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Minister infrastruktury zatwierdził programy inwestycji dla trzech nowych obwodnic w województwie podkarpackim: Przemyśla w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 oraz Nowej Dęby i Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9. Inwestycje o łącznej długości ok. 37 km powstaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, podał resort.

"Dzisiaj po raz kolejny możemy powiedzieć: Program budowy 100 obwodnic działa i jest realizowany. Dzięki niemu powstanie wiele obwodnic, które ułatwią życie mieszkańcom w całej Polsce. Dotyczy to także miast w województwie podkarpackim. Polska jest jedna, mamy obowiązek dbać o zrównoważony rozwój kraju w każdym jego regionie. Dlatego inwestujemy w drogi lokalne, dlatego inwestujemy w przystanki kolejowe, dlatego dofinansowujemy przewozy autobusowe. Z tego samego powodu budujemy obwodnice" - powiedział minister Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Obwodnica Przemyśla o długości ok. 22 km powstanie w nowym śladzie DK 28/77 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Zostanie zaprojektowana po zachodniej stronie miasta. Obwodnica Przemyśla to nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie studium korytarzowego, a kolejnym opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Realizacja zadania została przewidziana w latach lat 2026-2028.

Obwodnica Nowej Dęby o długości ok. 7 km powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Zostanie zaprojektowana po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości, w zależności od wybranego wariantu. Pierwszym etapem realizacji będzie opracowanie dokumentacji w zakresie studium korytarzowego, a kolejnym opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Realizacja zadania została przewidziana w latach 2026-2028.

Obwodnica Kolbuszowej o długości ok. 8,5 km powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Zostanie zaprojektowana po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości, w zależności od wybranego wariantu. Pierwszym etapem prac będzie opracowanie dokumentacji w zakresie studium korytarzowego, a kolejnym opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami Koncepcji Programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Realizacja zadania została przewidziana w latach 2026-2028.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt realizacji został oszacowany na blisko 28 mld zł.

(ISBnews)