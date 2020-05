Nakłady inwestycyjne Druteksu wyniosły ponad 130 mln zł w 2019 r.



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Drutex przeznaczył na inwestycje ponad 130 mln zł w 2019 roku, podała spółka. Najnowszą inwestycją spółki jest stół do cięcia szkła i laminatu firmy Lisec - pierwsze takie urządzenie w Polsce.

"Zakup maszyny i jej błyskawiczne uruchomienie są kolejnym dowodem na realizację przez Drutex strategii przemysłu 4.0 opartej na automatyzacji i robotyzacji produkcji. Znakiem rozpoznawczym firmy od ponad trzech dekad jest udany mariaż technologii i kapitału ludzkiego. Nowoczesny sprzęt w połączeniu z wysoce wykwalifikowaną kadrą zaowocował stworzeniem wielu produktów, które na przestrzeni lat zdobyły uznanie zewnętrznych ekspertów i wzbudziły zainteresowanie odbiorców na całym świecie. Innowacyjne zaplecze technologiczne jest podstawą naszego dynamicznego rozwoju, dlatego każdego roku inwestujemy miliony złotych w zautomatyzowane linie produkcyjne oraz badania i rozwój, co przekłada się na nasze sukcesy rynkowe" - powiedział prezes Leszek Gierszewski, cytowany w komunikacie.

W ramach inwestycji realizowanych przez Drutex w 2019 r. powstała hala produkcyjna o powierzchni 14 tys. m2, w której uruchomiona zostanie jedna z najnowocześniejszych lakierni w Europie. W 2019 roku Drutex uruchomił również zautomatyzowany dział wtryskarek, wyposażony w roboty przemysłowe, podano także.

Inwestycje znajdują odzwierciedlenie w rekordowych wynikach. W 2019 r. przychody ze sprzedaży Drutexu sięgnęły 980 mln zł, a zysk netto wyniósł 98 mln zł. Były to wzrosty odpowiednio o 7% r/r i 15% r/r, podsumowano.

Drutex jest jednym z wiodących producentów stolarki okienno-drzwiowej w Europie. W swojej ofercie, oprócz produktów z PVC, posiada, również okna, drzwi i fasady z aluminium i drewna, jak również rolety.

(ISBnews)