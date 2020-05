Play miało 207,8 mln zł zysku netto, 607,2 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Play Communications odnotowało 207,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 213,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 213,6 mln zł wobec 357,7 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 607,2 mln zł wobec 576,4 mln zł rok wcześniej.

"W sumie skorygowana EBITDA Play w I kw. 2020 r. jedynie nieznacznie różniła się od oczekiwań. Proces inwestycji i wydatki capeksowe są realizowane zgodnie z planem, podobnie jak generowanie gotówki" - czytamy w raporcie.

Koszty operacyjne utrzymywane były pod kontrolą, podano także.



Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 1 744,5 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 1 685,9 mln zł rok wcześniej.

"Po lockdownie, o którym polski rząd zdecydował 13 marca 2020 r. i w porównaniu do poprzedniego tygodnia, połączenia głosowe w sieci Play wzrosły o 34%, zaś przesył danych - o 19, przy skokach do 50%, bez wpływu na jakość usług. Dla porównania: normalne użycie danych w sieci Play rosło o 25-30% rocznie, podczas gdy połączenia głosowe były zasadniczo stabilne" - czytamy w raporcie.

Według spółki, przychody z usług w marcu 2020 r. były o kilka procent powyżej planu, za co odpowiadały przede wszystkim połączenia od innych operatorów. Połączenia i koszty w ruchu międzynarodowym w marcu 2020 r. były porównywalne z miesiącami sprzed pandemii.

"APRU w marcu 2020 r. było i kilka procent wyższe niż oczekiwaliśmy, zarówno w segmencie kontraktowym, jak i prepaid. Przychody ze sprzedaży telefonów były o ok. 30% niższe niż planowane w marcu 2020 r." - podano także.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)