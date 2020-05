Portfel budowlano-infrastrukturalny Unibepu ma wartość 1,65 mln zł



Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Portfel zamówień Unibepu w części budowlano-infrastrukturalnej ma wartość ok. 1,65 mld zł, poinformował prezes Leszek Gołąbiecki.

"W portfelu zamówień posiadamy zlecenia w części budowlano-infrastrukturalnej na kwotę ok. 1,65 mld zł (w tym ok. 1 mld zł na okres II-IV Q 2020 r.). Obecnie pracujemy nad pozyskaniem kontraktów na rok 2021 i lata kolejne" - napisał Gołąbiecki w liście załączonym do raportu kwartalnego.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)