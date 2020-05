Spółka VWP podała w komunikacie prasowym, że po trzech tygodniach od wznowienia pracy jej zakłady zwiększają moce produkcyjne. Jak dodano, jednocześnie przedsiębiorstwo "reaguje na skutki wywołane pandemią koronawirusa i niepewną sytuację na głównych rynkach zbytu"; do końca przyszłego roku liczba zatrudnionych osób w Volkswagen Poznań zmniejszy się o 4 proc.

W drugiej połowie roku planowany jest rozruch seryjnej produkcji zaprezentowanego w lutym modelu Caddy 5.

"Pandemia koronawirusa spowodowała poważne straty na każdym z kontynentów. Konsekwencje w oczywisty sposób odczuwa także nasze przedsiębiorstwo. Po pięciu tygodniach przerwy, 27 kwietnia, wznowiliśmy produkcję samochodów w niepełnym wymiarze. Przez trzy tygodnie praca odbywała się tylko na jednej zmianie. Dzisiaj zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy zwiększamy ilość produkowanych samochodów i rozpoczynamy pracę na trzy zmiany wciąż jednak w niepełnym wymiarze" – poinformował w poniedziałek prezes zarządu Volkswagen Poznań Jens Ocksen.

Jak dodał, prognozowany, zmniejszony popyt na nowe samochody "wymaga już teraz podjęcia stanowczych kroków i dopasowania zapotrzebowania na personel do średnioterminowych planów produkcyjnych". "To będzie oznaczało, że pracę w VWP zakończy do końca 2021 roku około 450 pracowników, głównie będą to osoby z umowami na czas określony” – przyznał Ocksen.

Spółka podała, że obecna sytuacja i wynikające z niej decyzje nie mają wpływu na termin rozpoczęcia w Poznaniu seryjnej produkcji modelu Caddy 5.

"Znajdujemy się w tej chwili ostatniej fazie przygotowań niezbędnej infrastruktury, w szczególności nowej hali produkcyjnej, w której powstawać będzie karoseria do tego pojazdu. Wdrożenie do produkcji nowego modelu to wielki wysiłek i sprawdzian dla całej organizacji, to podsumowanie wielu miesięcy, a nawet lat ciężkiej pracy” – powiedział dyrektor zakładu w Poznaniu Dietmar Mnich.

Volkswagen Poznań to największy producent samochodów w Polsce oraz największy pracodawca w Wielkopolsce zatrudniający w czterech zakładach ponad 11 tys. osób.

Taśmy produkcyjne zakładów zlokalizowanych w Poznaniu, Swarzędzu i we Wrześni opuszcza każdego dnia 1170 nowych samochodów dostawczych, modeli VW Caddy, VW Transporter, VW Crafter oraz samochodów marki MAN TGE w tym także samochody elektryczne.

W 2019 roku zakłady opuściło ponad 266 tys. samochodów dostawczych. Poza produkcją samochodów do Volkswagen Poznań należy także Odlewnia, która miniony rok zamknęła wynikiem 4,2 mln wyprodukowanych komponentów aluminiowych.