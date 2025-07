Nowe 500+ dla seniora. ZUS przyzna dodatek do emerytury po spełnieniu jednego warunku. Jakiego?

ZUS uruchomił program wsparcia finansowego w wysokości 500 zł miesięcznie dla osób, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. To świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane "500 plus dla seniorów" lub "500 plus dla niesamodzielnych", ma na celu dożywotnie wspieranie beneficjentów w codziennym życiu.