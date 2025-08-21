Wyższa emerytura już od przyszłego miesiąca? Tak, to możliwe! Wystarczy, że zrobisz tę jedną, prostą rzecz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że niekompletna dokumentacja dotycząca przebiegu pracy może skutkować otrzymywaniem niższej emerytury. Osoby posiadające niewykorzystane świadectwa pracy mają szansę na zwiększenie swojej emerytury poprzez ich dostarczenie.

Wystarczy ten dokument, jeżeli chcesz mieć wyższą emeryturę

Świadectwa pracy są niezbędne do potwierdzenia stażu pracy, szczególnie za okres przed 1999 rokiem. Bez nich Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może uwzględnić tych lat przy wyliczaniu wysokości naszej emerytury. To powoduje, że nasze świadczenie jest niższe, niż mogłoby być, gdybyśmy posiadali pełną dokumentację. Jeżeli utraciliśmy świadectwo pracy, warto podjąć kroki w celu jego odzyskania. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy przedsiębiorstwo, które było naszym pracodawcą, nadal prowadzi działalność. Jeśli tak, istnieje prawdopodobieństwo, że nasze dokumenty znajdują się w jego archiwum. W przypadku likwidacji firmy, sytuacja komplikuje się, jednak nie jest beznadziejna. Zgodnie z informacjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązek przejęcia dokumentacji pracowniczej spoczywa na następcy prawnym likwidowanego lub przekształcanego przedsiębiorstwa.

Wyższa emerytura. Jak dostać świadectwo pracy?

Przed reformą emerytalną, w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających do 20 osób, pracodawcy byli zobowiązani zgłaszać składki każdego pracownika indywidualnie, z podaniem imienia i nazwiska. Dzięki temu, potwierdzenie zatrudnienia w takich firmach jest znacznie łatwiejsze do uzyskania. Natomiast w większych przedsiębiorstwach, zatrudniających powyżej 20 osób, składki były odprowadzane zbiorczo, co utrudnia weryfikację indywidualnego zatrudnienia.

W przypadku pracowników zatrudnionych w mniejszych podmiotach gospodarczych, nieposiadających tradycyjnego świadectwa pracy, wystarczające jest podanie w zgłoszeniu do ZUS danych identyfikujących pracodawcę, takich jak jego adres, imię i nazwisko właściciela oraz numer konta płatnika składek. Potwierdzeniem zatrudnienia w danym zakładzie pracy może być dokument poświadczający opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Osoby, które były zatrudnione w dużych przedsiębiorstwach, zobowiązane są do przedłożenia świadectwa pracy w celu ustalenia wysokości świadczenia emerytalnego. W przypadku braku kompletnej dokumentacji istnieje możliwość złożenia wniosku emerytalnego po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Brakujące dokumenty można uzupełnić w późniejszym terminie, co może skutkować ponownym obliczeniem wysokości świadczenia i ewentualną jego podwyżką.

Wyższa emerytura z ZUS. Jakie dokumenty zamiast świadectwa pracy?

