Polska ma porozumienie z Chinami

Po spotkaniu szefów dyplomacji Polski i Chin rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował o podpisaniu porozumienia w kwestii regionalizacji dotyczącego eksportu polskiego drobiu do Chin. Mamy nadzieję, że za miesiąc ten eksport ruszy ponownie - powiedział.

W poniedziałek w podwarszawskim Helenowie doszło do spotkania szefów MSZ Polski i Chin - Radosława Sikorskiego i Wanga Yi.

Po spotkaniu rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że Polska i Chiny po raz kolejny wyraziły wzajemne zainteresowanie dialogiem na najwyższym szczeblu. - To bardzo miłe, że podczas rozmowy pan minister Wang Yi podkreślił, że Polska jest krajem, którego znaczenie w tej części Europie i w ogóle w Europie rośnie - dodał.

Eksport polskiego drobiu

Wroński poinformował o podpisaniu porozumienia w kwestii regionalizacji dotyczącego eksportu polskiego drobiu. - Eksport polskiego drobiu został wstrzymany od roku 2020, była bardzo krótka chwila, kiedy ten eksport został odblokowany, następnie pojawiły się kolejne ogniska ptasiej grypy i z tego względu w 2024 r. Chiny (...) wstrzymały import polskiego drobiu - przypomniał Wroński.

- Mamy nadzieję, że za miesiąc ten eksport ruszy ponownie - powiedział rzecznik MSZ.

Zaproszenie Radosława Sikorskiego do Chin

Ze strony chińskiej padło zaproszenie dla wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego do odwiedzenia Chińskiej Republiki Ludowej; zaproszenie zostało przyjęte - powiedział rzecznik MSZ Paweł Wroński po spotkaniu Sikorskiego z szefem MSZ Chin Wangiem Yi.

Na konferencji po spotkaniu, rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że Radosław Sikorski został zaproszony do odwiedzenia Chińskiej Republiki Ludowej. – Zaproszenie zostało przyjęte – podkreślił.

Wroński poinformował też, że strona chińska zadeklarowała na spotkaniu, że poprze propozycję przystąpienia Polski do grupy G20, gdy takowa propozycja padnie. Grupa G20 to forum skupiające 19 państw oraz UE i Unię Afrykańską, odpowiada za ok. 85 proc. światowego PKB, 75 proc. światowego handlu i żyje w nich dwie trzecie populacji Ziemi.