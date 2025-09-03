"Człowiek może być nieśmiertelny"

Rozmowa miała miejsce podczas środowych uroczystości, gdy przywódcy Chin, Rosji i Korei Północnej wchodzili na Bramę Tienanmen w Pekinie. Nagranie audio, które trafiło do mediów, obejmuje zaledwie około minutowy fragment konwersacji.

Pierwszy głos zabrał Xi Jinping. Tłumacz przekazał jego słowa Putinowi po rosyjsku. – Kiedyś rzadko dożywano siedemdziesiątki, a dziś w tym wieku wciąż jest się dzieckiem – mówił.

Putin odpowiedział gestykulując, jednak jego wypowiedź nie nagrała się. Tłumacz przekazał wówczas słowa rosyjskiego przywódcy po chińsku.

– Dzięki rozwojowi biotechnologii ludzkie organy mogą być stale przeszczepiane, a człowiek może stawać się coraz młodszy, a nawet osiągnąć nieśmiertelność – powiedział.

Na zakończenie wymiany Xi Jinping dodał: „Według prognoz w tym stuleciu istnieje szansa, by dożyć 150 lat.”

Do wymiany zdań doszło kilka minut przed kulminacją obchodów – przemówieniem Xi Jinpinga i spektakularną paradą wojskową.

Dodajmy, że przywódcy Chin i Rosji mają po 72 lata, a dyktator Korei 41.

Putin kąpie się "w porożu"

Kilka lat temu niezależny rosyjski serwis śledczy Proekt ustalił, że Władimir Putin regularnie kąpie się w wodzie z ekstraktem z poroża marali z Ałtaju (łańcuch górski w Azji Środkowej). Wedle medycyny ludowej poroże ma właściwości lecznicze.

Putin zaczął stosować te kąpiele 20 lat temu z polecenia Siergieja Szojgu, byłego szefa MON Rosji, który pochodzi z Syberii. Podobno dziś ekstrakt z poroża trafia z Ałtaju do Moskwy prywatnym odrzutowcem co najmniej raz w roku.