Szef chińskiej dyplomacji w Polsce

Chiński minister spraw zagranicznych przyjechał do Europy, by odwiedzić trzy kraje: Austrię, Słowenię oraz Polskę.

W poniedziałek Wang Yi spotka się z Radosławem Sikorskim na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego MON w podwarszawskim Helenowie. Będzie to pierwsza od sześciu lat wizyta szefa chińskiej dyplomacji w Polsce. Ostatnim wydarzeniem w kontaktach polsko-chińskich na najwyższym szczeblu była wizyta w czerwcu 2024 r. prezydenta Andrzeja Dudy w Państwie Środka. Według nieoficjalnych informacji Wang Yi podczas wizyty w Polsce spotka się też z prezydentem Karolem Nawrockim.

Tematy rozmów

Według źródeł dyplomatycznych PAP podczas rozmowy Sikorskiego i Wanga Yi poruszony zostanie szereg spraw politycznych, które różnią Polskę i Chiny, przede wszystkim stosunek do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Strona polska ma podnieść kwestię stosunków chińsko-rosyjskich i wsparcia udzielanego Moskwie przez Pekin. Szacuje się, że około 80 proc. towarów podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystane przez Rosję, pochodzi z Chin lub przechodzi przez Chiny. Ponadto Pekin pośrednio wspiera Kreml, kupując rosyjską ropę.

Źródła PAP oceniły, że relacje polsko-chińskie „nie są łatwe, ale nie są też katastrofalne”.

Stosunki z Białorusią

Strona polska ma też poruszyć temat złych stosunków z Białorusią. Polska zamknęła przejścia graniczne z tym krajem w związku z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad. W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony, część z nich nadleciała z Białorusi.

Można się spodziewać, że podczas rozmowy Sikorskiego i Wanga Yi poruszona zostanie sprawa zamknięcia przejścia granicznego w Małaszewiczach, które stanowi szlak transportu kolejowego chińskich towarów do Europy. Źródła PAP szacują, że wartość towarów eksportowanych przez to przejście stanowi około 12-13 proc. wartości chińskiego eksportu drogą kolejową na rynki europejskie. Jednak, jak wskazują eksperci, eksport przez to przejście stanowi kilka promili światowego eksportu Chin. Mimo to Chińczykom zależy na zwiększeniu przewozu towarów drogą kolejową, który jest szybszy i tańszy niż droga morska, która stała się też bardziej niebezpieczna.

Kwestia wojny w Ukrainie

Źródła PAP podkreślają też, że Polska nie zgadza się z akceptacją przez Chiny rosyjskich celów działań na Ukrainie i będzie komunikować Chińczykom, że nie przymknie oczu na wspieranie agresora. Pekin unika mówienia o wojnie na Ukrainie, zamiast tego woli określenie „kryzys ukraiński”.

Źródła PAP wskazują też, że kontakty z Chinami służą podkreślaniu, że „ukraińskość to nie folklor” jak to przedstawia rosyjska propaganda, tylko że Ukraina to suwerenne, niezależne państwo. W rozmowach z państwami europejskimi Pekin chce odciągnąć je od Stanów Zjednoczonych, przekonując, że administracja prezydenta Donalda Trump jest nieprzewidywalnym partnerem. Jednocześnie źródła dyplomatyczne podkreślają, że mrzonkami są głosy o końcu sojuszu chińsko-rosyjskiego.

Eksport polskiego drobiu do Chin

Wśród tematów, jakie omówią ministrowie SZ Polski i Chin jest też realizacja decyzji o regionalizacji w odniesieniu do sprzedaży polskiego drobiu i mięsa drobiowego do Chin. Polska jest największym producentem drobiu w Europie. Decyzja o regionalizacji pozwala na ograniczanie eksportu tylko do regionów dotkniętych ptasią grypą, a nie do całego kraju. Porozumienie w tej sprawie udało się osiągnąć podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach w czerwcu ubiegłego roku; decyzja miała wejść w życie z końcem ubiegłego roku. Jednak jej wdrożenie napotkało na trudności, które - jak spodziewa się strona polska - mają obecnie zostać rozwiązane. Polska chce też chińskiego otwarcia na mięso wołowe z Polski.

Chiny nałożyły embargo na polski drób w styczniu 2020 roku, zostało ono zniesione w czerwcu 2024 r. W związku z wystąpieniem kolejnego ogniska grypy ptaków (HPAI) w sierpniu br. Chiny ponownie wprowadziły zakaz importu drobiu, który obowiązuje od 4 września 2024 roku. Podjęto więc rozmowy ze stroną chińską w sprawie wprowadzenia regionalizacji.

Zakażenia wirusami HPAI najczęściej występują w okresie od jesieni do wiosny, co w głównej mierze pokrywa się z sezonem migracji dzikich ptaków, na których trasie leży Polska. Do zakażenia ptactwa hodowlanego dochodzi przez kontakt z odchodami chorego osobnika. Żeby utrzymać status kraju wolnego od tej choroby, od ostatniego zachorowania muszą upłynąć trzy miesiące.

Podczas wizyty prezydenta Dudy ogłoszone zostało też m.in. zniesienie przez Chiny krótkoterminowych wiz dla Polaków; odbyły się też rozmowy na najwyższym szczeblu politycznym.

Karol Kostrzewa, Wiktoria Nicałek