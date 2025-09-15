W przyszłym roku w Warszawie powstanie pierwszy podziemny przystanek tramwajowy. Trasa tramwajowa poprowadzi z Ochoty na ul. Grójeckiej do Dworca Zachodniego. To wyjątkowa inwestycja, bo obejmuje budowę pierwszego w stolicy tunelu tramwajowego. Pierwsze elementy trasy powstały jako integralna część przebudowy stacji kolejowej, która staje się jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w tej części miasta. Według szacunków z trasy będzie korzystać ponad korzystać ponad milion pasażerów rocznie. Tramwaj dowiezie pasażerów bezpośrednio w rejon peronów kolejowych.

– To duża, ważna inwestycja dla Warszawy. Przepraszam za utrudnienia w czasie jej realizacji. Prace idą zgodnie z harmonogramem – tramwajem dojedziemy do Dworca Zachodniego w 2026 roku. I co ważne - nowy odcinek jest elementem obwodowej trasy tramwajowej, która docelowo połączy Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. A rozbudowa transportu szynowego w stolicy nie byłaby możliwa bez dofinansowania z Unii Europejskiej – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Tunel coraz głębszy

Tunel pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi, budowany jest metodą podstropową. W pierwszej kolejności wykonywane są ściany szczelinowe, a następnie strop. Po jego wykonaniu prace schodzą pod ziemię.

Na odcinku ok. 300 m tunelu wykonawca dokopał się już do poziomu docelowej głębokości tunelu, która mieści się w przedziale od ok. 10 do 10,8 m.Układane są także zbrojenia pod płytę denną, czyli „podłogę” tunelu – w ostatnich dniach zalano betonem pierwszą sekcję o grubości ok. 1 m.

– Pierwszy tunel tramwajowy w Warszawie nabiera kształtów. Budowa trasy do Dworca Zachodniego wchodzi w kolejną fazę – w powstającym tunelu trwa układanie płyty dennej – przyszłej „podłogi” obiektu – mówi prezydent Rafał Trzaskowski.

Po zakończeniu prac tunel zostanie przykryty warstwą ziemi o wysokości od 1,9 do 2,6 m, a aleje parkowe, po odtworzeniu, znów będą dostępne dla mieszkańców.

Zakończona przebudowa magistrali ciepłowniczej

Wykonawca skończył przebudowę magistrali ciepłowniczej na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., która znajdowała się w tzw. korytarzu tramwaju. Prace przy sieci ciepłowniczych mogą być wykonywane tylko poza sezonem grzewczym, dlatego zadanie podzielone zostało na dwa okresy letnie.

W zeszłym roku konsorcjum firm ZUE i Fabe przebudowało blisko 400 m sieci ciepłowniczej oraz ok. 230 m magistrali głównej oraz wybudowano trzy nowe komory ciepłownicze.

W tym roku wykonawca musiał przebudować ok. 990 m instalacji ciepłowniczej, w tym 740 m dużej magistrali DN 600. „Plan obejmował również budowę sześciu nowych komór ciepłowniczych. Lokalizacja sieci ciepłowniczej wymagała także przebudowy kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci gazowej. Wszystkie te prace zostały już zrealizowane” – informuje ratusz.

Prace przy nowym torowisku

Po zakończeniu przebudowy sieci ciepłowniczej, wykonawca może przystąpić do prac na powierzchni przy budowie docelowego układu komunikacyjnego. Na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. leżą już pierwsze nowe szyny, a podbudowa torów wykonana jest do wysokości ul. Białobrzeskiej.

Natomiast na skrzyżowaniu Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha powstała już połowa układu rozjazdów, które w przyszłości umożliwią jazdę tramwajów we wszystkich relacjach.

Trasa obwodowa

W ramach inwestycji powstanie około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z 500-metrowym tunelem tramwajowym do Dworca Zachodniego. Tramwaje dojadą do Dworca Zachodniego w 2026 r. Trasa do Dworca Zachodniego jest elementem obwodowej trasy tramwajowej, która docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem.