Stołeczny ratusz poinformował, o ogłoszeniu postępowania przetargowego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla trasy tramwajowej, która ma połączyć ul. Kasprzaka w rejonie przystanku "Szpital Wolski" z Dworcem Zachodnim.

– Tak jak obiecywaliśmy, rozpoczynamy dziś prace nad kolejnym odcinkiem tramwaju do Wilanowa, czyli trasą z ul. Kasprzaka do Dworca Zachodniego. Nowa trasa połączy Wolę z Ochotą, dzięki czemu pasażerowie będą mogli wygodnie i szybko podróżować pomiędzy tymi dzielnicami – bez konieczności wjeżdżania do centrum miasta. Jest to zarazem kolejny krok w rozwoju Dworca Zachodniego, który staje się ważnym węzłem komunikacyjnym dla stolicy i aglomeracji warszawskiej – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Przebieg nowej trasy

Planowana trasa tramwajowa, która połączy budowany obecnie podziemny przystanek na Dw. Zachodnim z ul. Kasprzaka, będzie miała ok. 1,4 km, z czego pod ziemią znajdzie się ok. 0,9 km.. Tory poprowadzą w istniejącym już tunelu pod stacją kolejową, następnie w nowym tunelu, w ciągu Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego. Połączenie z ul. Kasprzaka zaplanowano w rejonie przystanku "Szpital Wolski".

/> />

Trzy warianty trasy

Jak podaje UM w pierwszym kroku wyłoniony zostanie projektant, który będzie musiał opracować trzy warianty trasy, różniące się miejscem zakończenia odcinka podziemnego i lokalizacją rampy wyjazdowej (w rejonie Prądzyńskiego albo Krzyżanowskiego).

Trzy nowe przystanki

Na nowej trasie tramwajowej w sumie powstaną trzy zupełnie nowe zespoły przystankowe. Pierwszy z nich ma być usytuowany pod ziemią, w rejonie peronu 9 stacji Warszawa Zachodnia, który będzie połączony z przejściem podziemnym stacji za pomocą schodów stałych, ruchomych i wind.

Za tym przystankiem zaplanowano rozjazdy, dzięki czemu w ruchu liniowym na Dw. Zachodnim będą mogły kończyć tramwaje – jadące zarówno od strony Ochoty, jak i Woli. Będzie także przestrzeń na odstawienie tramwaju.

Drugi planowany przystanek ma powstać także pod ziemią, w rejonie ul. Tunelowej w kierunku Kasprzaka. Przystanek będzie połączony ze stacją Warszawa Zachodnia oraz poziomem terenu za pomocą schodów stałych, ruchomych i wind i będzie obsługiwać zarówno tramwaje jadące od strony Woli i kończące przy peronie 9, jak i jadące tranzytem między Wolą i Ochotą.

Kolejny przystanek planowany jest w rejonie ul. Prądzyńskiego. W tym przypadku jeszcze nie wiadomo, czy przystanek będzie naziemnym, czy podziemny. Będzie to zależeć od przyjętego wariantu.

Przewidziano także rozbudowę istniejącego zespołu przystanków – przy ul. Kasprzaka.

Budowa trasy podzielona jest na dwa zadania. Pierwsze obejmuje odcinek od Kasprzaka do stacji Warszawa Zachodnia, a drugi – wyposażenie tunelu tramwajowego pod stacją Warszawa Zachodnia wraz z podziemnym zespołem przystankowym przy peronie 9 - podają Tramwaje Warszawskie.

Budowa ruszy dopiero 2030 r.

Obecne postępowanie przetargowe dotyczy tylko prac projektowych i przygotowawczych, wraz z pozyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych. - W ramach podstawowego zamówienia projektant przygotuje wspomniany wcześniej projekt wstępny, a następnie – po wyborze optymalnego wariantu – projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz dokumentację przetargową. Ostatnia faza obejmuje również pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie i realizację robót budowlanych – podaje ratusz.

Kompletna dokumentacja ma zostać przekazana w ciągu 43 miesięcy od zawarcia umowy. Budowa jest wstępnie planowana po roku 2030. Dokładny harmonogram zależny jest m.in. od dostępności środków finansowych.

Trasa obwodowa

Planowana trasa jest częścią tzw. tramwaju do Wilanowa, czyli realizowanego etapami połączenia obwodowego, które docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Połączenie to znacząco usprawni i skróci podróże między dzielnicami, bez konieczności podróżowania przez centrum i ułatwi dojazd do Dw. Zachodniego, który staje się ważnym węzłem przesiadkowym.

Pierwszy podziemny przystanek pod Dworcem Zachodnim od strony Ochoty ma być dostępny dla pasażerów w II połowie 2026 r. Obecnie trwa jego budowa – wraz z nową trasą tramwajową w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i tunelem pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi.