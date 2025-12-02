Pasażerowie mogą korzystać z nowych połączeń Wizz Air z Modlina do Bergamo, Aten, Barcelony, Bergen, na Maltę, do Sofii, Brindisi, Alghero, Pafos, Palermo i Kiszyniowa. Przewoźnik poinformował, że dzięki bazie zapewni z Modlina ponad 500 tys. miejsc rocznie, a w całej Polsce obsługuje już blisko 219 tras. Dwa stacjonujące w Modlinie Airbusy A321neo zużywają o 20 proc. mniej paliwa i emitują o 20 proc. mniej CO2 niż poprzednia generacja.

Nowe miejsca pracy

Według linii uruchomienie bazy ma przynieść regionowi wymierne efekty gospodarcze – przewoźnik tworzy 80 miejsc pracy dla pilotów i personelu pokładowego oraz szacuje, że w otoczeniu lotniska powstanie nawet 700 dodatkowych etatów. Wizz Air podkreśla również, że od 2004 roku przewiózł do i z Polski 128 mln pasażerów.

Przewoźnik wybrał firmę Welcome Airport Services jako swojego Agenta Obsługi Naziemnej. Do tej pory oddział firmy Welcome Airport Services w Modlinie zajmował się, na zlecenie portu, tylko obsługą pasażerów z niepełnosprawnościami i czasami realizował obsługę czarterowych operacji lotniczych.

Wizz Air wraca do Modlina

Wizz Air to węgierska linia lotnicza i jeden z największych przewoźników działających w Polsce. Dysponuje flotą 244 samolotów Airbus A320 i A321.

W ostatnich latach Wizz Air na Mazowszu operował wyłącznie z Lotniska Chopina w Warszawie, obecnie lata również z Radomia. Linia rozpoczęła loty z Modlina niedługo po otwarciu tego portu dla ruchu cywilnego w lipcu 2012 r., a zakończyła je w grudniu 2012 r. po zamknięciu drogi startowej w związku z pojawiającymi się w niej uszkodzeniami. Wówczas loty przeniesiono na Lotnisko Chopina.

Po ponownym otwarciu lotniska w Modlinie w lipcu 2013 r. Wizz Air postanowił pozostać wyłącznie na warszawskim Okęciu. Swoje loty z Modlina wznowił we wrześniu 2013 r. Ryanair.