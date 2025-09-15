Nie trzeba spełniać skomplikowanych warunków, nie ma też znaczenia liczba dzieci w rodzinie. Zasada jest jasna: jeśli dziecko pobiera rentę rodzinną po zmarłych rodzicach, ma prawo również do dodatku dla sieroty zupełnej.

Ta sama reguła dotyczy sytuacji, gdy dziecko otrzymuje rentę po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany. Dodatek przysługuje bez względu na wiek. Trafia zarówno do małoletnich, jak i dorosłych, którzy kontynuują naukę.

Co ważne, każde dziecko otrzymuje pełną kwotę dodatku. Jeśli w rodzinie zostało dwoje, troje czy pięcioro dzieci, wszystkie mają równe prawo do tego świadczenia.

Dodatek nie jest świadczeniem bezterminowym. Jego wypłata kończy się w chwili, gdy wygasa prawo do renty rodzinnej. A to z kolei oznacza, że dziecko może go otrzymywać maksymalnie do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem, że nadal się uczy.

Ten warunek jest kluczowy. Nauka to bilet do przedłużenia prawa do świadczenia. Brak nauki oznacza brak dodatku.

Ile pieniędzy po ostatniej waloryzacji?

Od marca 2025 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wynosi dokładnie 654,48 zł miesięcznie. To kwota, która obowiązuje aż do końca lutego 2026 roku. Potem – jak co roku – świadczenie zostanie zwaloryzowane na nowo.

Waloryzacja nie jest jedynie techniczną operacją księgową. To decyzja, dzięki której świadczenia mają nie tracić wartości w obliczu inflacji i rosnących cen.

Dokument, bez którego ZUS wstrzyma wypłatę

Dodatek nie płynie sam z siebie. Konieczne są dokumenty, a przede wszystkim zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Uczniowie szkół ponadpodstawowych muszą je dostarczyć do końca września. Studenci mają nieco więcej czasu. W ich przypadku termin upływa z końcem października.

Nieco trudniejsza jest sytuacja maturzystów, którzy właśnie dostali się na studia. Oni do końca września muszą zgłosić się do ZUS z potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię i wnioskiem o kontynuację wypłaty. A do końca października powinni donieść już właściwe zaświadczenie z uczelni, że faktycznie rozpoczęli studia.

Jeden błąd i pieniądze przestają płynąć

Zaświadczenie wystawia szkoła albo uczelnia. Jeśli dokument nie trafi do ZUS na czas, świadczenie zostaje wstrzymane. Są jednak ułatwienia. Jeśli w pierwszym zaświadczeniu szkoła lub uczelnia wpisze pełny okres nauki, nie trzeba później co roku przynosić nowych papierów.

Trzeba też pamiętać o jeszcze jednej ważnej sprawie. Jeżeli dziecko przerwie naukę, a nie zgłosi tego do ZUS, świadczenie dalej będzie wypłacane. Jednak pieniądze trzeba będzie oddać, i to z odsetkami.