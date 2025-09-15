"Wielkie spotkanie handlowe"

„Wielkie spotkanie handlowe w Europie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami przebiegło BARDZO DOBRZE!(...) Osiągnięto również porozumienie w sprawie »pewnej firmy«, którą młodzi ludzie w naszym kraju bardzo chcieli uratować. Będą bardzo szczęśliwi” - ogłosił Trump. „W piątek będę rozmawiał z przewodniczącym Xi. Relacje pozostają bardzo silne!!!” - dodał.

Reklama

Trump podsumował w ten sposób zakończone w poniedziałek rozmowy handlowe delegacji USA i Chin w Madrycie.

Porozumienie ws. TikToka

Porozumienie w sprawie TikToka potwierdzili przewodzący delegacji amerykańskiej minister finansów Scott Bessent i przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer. Odmówili jednak podania szczegółów umowy poza tym, że aplikacja ma trafić pod amerykańską kontrolę. Bessent zaznaczył, że uzgodniono ramy porozumienia. Zapowiedział, że dalsze szczegóły, a także kwestie sporne na temat ceł, będą omawiane przez liderów mocarstw w piątek.

Choć ustawa Kongresu zakazująca działalności TikToka w USA pod chińskim właścicielstwem formalnie weszła w życie już 19 stycznia, Trump polecił wstrzymanie jej egzekwowania do czasu przejęcia aplikacji przez amerykańską firmę. W gronie zainteresowanych kupnem wymieniany był długi szereg firm i inwestorów, w tym m.in. Microsoft, Amazon, czy Oracle.

Akcje Oracle, które dzięki mocnym wzrostom w ostatnim czasie wywindowały właściciela firmy Larry'ego Ellisona na czoło najbogatszych ludzi świata, poszybowały w górę przed otwarciem sesji na Wall Street.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński