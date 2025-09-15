Amerykański gigant pojawił się nad Polską. Nadleciał z Niemiec

Amerykański Boeing C-17A Globemaster III wykonywał w poniedziałek 15 września lot z kodem wywoławczym RCH853. Z danych portalu ADSB Exchange wynika, że maszyna o numerze bocznym 08-8193 wystartowała z niemieckiej bazy Ramstein (ETAR), czyli najważniejszego centrum logistycznego USAF w Europie. Około godziny 08:55 samolot znajdował się nad Czechami, a następnie obrał kurs na wschód i wylądował w Lublinie (EPLB). Oficjalnie nie ujawniono powodów wizyty tej imponującej jednostki.

Potężny samolot z USA w Polsce. Może przewieźć 77 ton ładunku

C-17 Globemaster III to ciężki amerykański samolot transportowy, który jest zdolny przewieźć nawet 77 ton ładunku. Jego przestronne wnętrze pozwala na transport czołgów, bojowych wozów piechoty, a nawet śmigłowców. Oprócz tego maszyna może zabrać do 134 pasażerów, choć jej możliwości są większe. W 2021 roku podczas dramatycznej ewakuacji z Kabulu C-17 zabrał na pokład aż 823 osoby.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Boeing C-17A Globemaster III pojawił się w Polsce. Był wykorzystywany m.in. do transportu sprzętu zabezpieczającego wizytę prezydenta Joe Bidena, a także do przewozu czołgów Leopard 2A4 przeznaczonych dla Ukrainy.

Obok Lockheed C-5 Galaxy to właśnie C-17 Globemaster III stanowi podstawę strategicznych zdolności logistycznych USA. Obie maszyny są najczęściej wykorzystywane do przerzutu wojsk i sprzętu wojskowego w ramach działań NATO.

Amerykański gigant nad Polską. W tle ćwiczenia wojskowe Zapad 2025

Można się domyślać, że wizyta amerykańskiego transportowca ma związek ze wzmacnianiem sił na wschodniej flance NATO. Przypomnijmy, że od piątek na terytorium Białorusi trwają ćwiczenia wojskowe Zapad 2025.

Nie ma jednoznacznych danych dotyczących tego, ilu żołnierzy bierze udział w manewrach. Oficjalnie liczba ćwiczących ma nie przekraczać 13 tys. Według litewskiego wywiadu ma to być jednak około 30 tys. żołnierzy.