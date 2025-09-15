Portal podaje, że lokalizacja pojazdu została ustalona dzięki zdjęciom opublikowanym na Telegramie przez kanał "Military Journal". Fotografie wykonano na ulicy Kirowa w Grodnie, w pobliżu poligonu Gozhsky. Analitycy sugerują, że Rosja mogła celowo dopuścić do upublicznienia materiałów, by wysłać symboliczny sygnał sile skierowany w stronę NATO — podaje "Euromaidan Press".

Zapad 2025. BTR–22 na ulicach Grodna. Pokazali zdjęcia z Białorusi

BTR-22 to de facto uproszczona wersja rosyjskiego pojazdu Boomerang. Maszyna ma masę 20 ton, napędzaną silnikiem o mocy 330 KM, rozwija prędkość do 100 km/h i potrafi pokonywać przeszkody wodne. Uzbrojenie obejmuje armatę automatyczną 30 mm 2A72, karabin maszynowy PKTM oraz opcjonalny moduł z pociskami przeciwpancernymi Konkurs-M.

Choć Moskwa przedstawia BTR-22 jako dowód postępu modernizacyjnego, sami rosyjscy eksperci przyznają, że pojazd odstaje od współczesnych standardów co najmniej o 20 lat. W praktyce jest to próba odświeżenia koncepcji z lat 80., co w warunkach współczesnego pola walki ogranicza jego realną wartość bojową — wskazuje "Defence Express".

Sygnał wysłany do NATO. Rosja demonstruje siłę podczas Zapad 2025

Źródło przypomina, że pojawienie się BTR–22 na ulicach Grodna zbiegło się naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony oraz rozmieszczeniem dwóch wyrzutni rakiet Iskander w obwodzie kaliningradzkim. Działania Kremla mają charakter propagandowy i są elementem presji psychologicznej wobec NATO — oceniają analitycy cytowani przez "Euromaidan Press".

Co ciekawe, równolegle do rosyjskich pokazów siły, Białoruś dopiero w tym roku wprowadziła do służby własny transporter opancerzony Volat V-2. Program, który opóźnił się aż o 15 lat, wskazuje na chroniczne problemy Mińska z modernizacją armii.

Zapad 2025. Rosja i Białoruś prężą muskuły blisko granicy z Polską

W piątek ruszyły manewry wojskowe Zapad 2025. Ich aktywna faza ma potrwać do wtorku. Oficjalnie na terytorium Białorusi ma znajdować się około 13 tysięcy żołnierzy rozlokowanych w pięciu poligonach. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że liczba jest znacząco zaniżona, a finalnie w manewrach udział bierze prawdopodobnie około 30 tys. wojskowych.