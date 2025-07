Ocena drugiego kwartału 2025 roku

Jak pisze „Puls Biznesu”, seria ostatnich danych miesięcznych z polskiej gospodarki wypadła kiepsko i wywołała falę komentarzy o słabym czerwcu.

Reklama

„Trzeba jednak przedrzeć się przez ten szum i dojrzeć trendy, które nie wyglądają najgorzej. Istnieje spora szansa, że wzrost gospodarczy był w drugim kwartale wyższy niż w pierwszym. Nawet jeżeli hasła o przełomie się nie sprawdzają” – ocenia.

Słabsze dane z czerwca a realne trendy

„PB” przypomina, że we wtorek GUS podał dane o sprzedaży detalicznej, która wzrosła o 2,2 proc. rok do roku, po wzroście o 4,4 proc. w maju. Jak dodaje, było to rozczarowanie, bo średnia prognoz rynkowych była wyższa i wskazywała na utrzymanie majowej dynamiki.

Jednocześnie dziennik zaznacza, że warto zwrócić uwagę, że dane o handlu są nadzwyczaj zmienne w ostatnich latach i przez to też często dochodzi do dużych zaskoczeń, które z kolei świetnie sprawdzają się w roli katastroficznych lub huraoptymistycznych nagłówków w clickbaitowych portalach.