Przeciętne wynagrodzenie w czerwcu 2025 r.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2025 r. wyniosło 8.881,84 zł, co oznacza wzrost 9,0 proc. rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rok do roku spadło o 0,8 proc.

Reklama

Poniżej dane za maj i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.

w PLN zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) WYNAGRODZENIE 8.881,84 9,0 2,4 konsensus PAP 8,6 2,1 w tys. zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) ZATRUDNIENIE 6.435,6 -0,8 0,0 konsensus PAP -0,8 0,0

Co przyczyniło się do wzrostu płac?

Do wzrostu płac w czerwcu o 2,4 proc. mdm przyczyniła się większa skala dodatkowych wypłat, nagród i premii w tym uznaniowych, rocznych, półrocznych i kwartalnych - podał Główny Urząd Statystyczny.

"W czerwcu 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,4 proc. Na wzrost poziomu wynagrodzeń miała wpływ większa skala dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii w tym uznaniowych, rocznych, półrocznych i kwartalnych oraz wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - napisano w raporcie GUS.