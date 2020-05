Adam Młodkowski został powołany na wiceprezesa TGE



Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Towarowej Giełdy Energii (TGE) powołała Adama Młodkowskiego na funkcję wiceprezesa ds. finansowych nowej kadencji, podała spółka. Zastąpi on na tym stanowisku Pawła Ostrowskiego, który będzie pełnił funkcję wiceprezesa do momentu zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki za 2019 r.

Ponadto rada nadzorcza powołała dotychczasowego wiceprezesa ds. operacyjnych Piotra Listwonia do pełnienia tej funkcji na kolejną kadencję, podano również.

Powołanie Adama Młodkowskiego wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, zastrzeżono.

Funkcję prezesa TGE nowej kadencji będzie pełnił dotychczasowy prezes Piotr Zawistowski, powołany do pełnienia tej funkcji przez walne zgromadzenie spółki 6 maja 2020 r., przypomniano również.

"Adam Młodkowski przez wiele lat swojej kariery zawodowej związany był z sektorem bankowym, m.in. z Grupą Pekao oraz z PKO Bankiem Polskim. W latach 2003-2009 był członkiem zarządu, a następnie wiceprezesem i prezesem Bankowego Funduszu Leasingowego" - czytamy w komunikacie.

Adam Młodkowski był także założycielem oraz prezesem dwóch niezależnych firm konsultingowych, zajmujących się m.in. restrukturyzacją finansową przedsiębiorstw z branży energetycznej oraz pozyskiwaniem kapitału, wycenami aktywów i doradztwem strategicznym. W 2016

r. podjął pracę w Polskiej Grupie Zbrojeniowej jako dyrektor biura administracyjnego, a od 2018 r. był doradcą prezesa SGB Banku, odpowiadając za projekt reorganizacji sieci oddziałów, a następnie dyrektorem zarządzającym pionem sprzedaży w Pocztylion-Arka PTE. Od stycznia 2020 r. jest niezależnym członkiem rady nadzorczej KDPW CCP.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku finanse i bankowość. Ukończył m.in. Advanced Management Program na IESE Business School w Barcelonie, studium dla dyrektorów finansowych organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu, a także kurs maklerski i kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, podsumowano.

Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)