Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie odczuło wpływu pandemii koronawirusa na wyniki operacyjne pierwszego kwartału, jednak wyniki drugiego kwartału mogą już nie być tak dobre licząc rok do roku, poinformował prezes Jerzy Kwieciński.



"Można powiedzieć - jeśli patrzeć tylko przez wyniki operacyjne pierwszego kwartału - że nie zauważyliśmy pandemii, choć nie jest to prawda, bo myślę, że wyniki w drugim kwartale już mogą nie być tak dobre w porównaniu do zeszłego roku, jak w porównaniu z pierwszym kwartałem. Widzimy, że szereg firm ma problemy gospodarcze, a to się przekłada m.in. na niższe zużycie gazu" - powiedział Kwieciński podczas sesji w ramach EEC Online.



"Generalnie jako spółka radzimy sobie z tym całkiem nieźle" - dodał prezes.



W kwietniu PGNiG podało, że szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy wyniósł 10,6 mld m3 w I kwartale 2020 r. wobec 9,9 mld m3 zanotowanych rok wcześniej.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)