Liczba pasażerów PKP Intercity wzrosła prawie trzykrotnie m: m 3-16 maja



Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Przez pierwsze dwa tygodnie przywracania połączeń, czyli od niedzieli 3 maja do soboty 16 maja, PKP Intercity przewiozło 255 tysięcy pasażerów, tj. o 80% więcej niż w poprzednich dwóch tygodniach oraz blisko trzy razy więcej niż jeszcze miesiąc wcześniej, w okresie okołowielkanocnym, tj. od 5 do 18 kwietnia, podał przewoźnik.

"Wzrost liczby pasażerów widać także tydzień po tygodniu. Od 10 do 16 maja pociągami PKP Intercity podróżowało o 21% więcej osób niż w tygodniu 3-9 maja" - czytamy w komunikacie.

W pierwszych dwóch tygodniach przywracania zawieszonych wcześniej połączeń największą popularnością wśród pasażerów PKP Intercity cieszyły się przejazdy między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem, Łodzią oraz Wrocławiem.

"Bardzo nas cieszy ponowny wzrost liczby pasażerów w naszych pociągach. Jednym z czynników, które na to wpływają jest poczucie bezpieczeństwa w podróży, które zapewniamy naszymi licznymi działaniami w tym obszarze" - powiedział prezes Marek Chraniuk, cytowany w komunikacie.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo podróżnych przewoźnik umożliwia obecnie zakup biletów na 50% miejsc siedzących po to, aby podróżni mogli zajmować najwyżej co drugie miejsce siedzące.

"PKP Intercity stale monitoruje frekwencję w swoich pociągach. Działania te pozwalają na reakcję, gdy spodziewana jest większa liczba podróżnych. W takich sytuacjach składy mogą być wzmacniane dodatkowymi wagonami, umożliwiając tym samym zajmowanie miejsc z zachowaniem odstępów pomiędzy podróżnymi. W okresie 3-16 maja przewoźnik zdecydował w ten sposób o wzmocnieniu 284 pociągów o 579 wagonów" - czytamy dalej w materiale.

Od 3 maja br. na tory wróciło już ponad 40 pociągów, które umożliwiają dojazd m.in. do Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Katowic, Przemyśla, Lublina, Łodzi, Szczecina, Zielonej Góry czy Olsztyna. Przewoźnik zdecydował także o przywróceniu do kursowania pierwszych połączeń kategorii Express InterCity Premium, obsługiwanych przez składy Pendolino. Ich powrót rozpocznie się od 22 maja na trasie Kraków - Warszawa - Trójmiasto, podano także.

"Dalsze decyzje dotyczące przywrócenia kolejnych zawieszonych wcześniej połączeń będą zależne przede wszystkim od aktualnie panujących warunków, możliwości swobodnego przemieszczania się oraz zainteresowania usługami PKP Intercity. Priorytetem dla spółki pozostaje troska o pełne bezpieczeństwo i komfort podróży" - napisano w komunikacie.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej.

