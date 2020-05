Maxcom rekomenduje 2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 i lata ubiegłe



Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Maxcom zdecydował o zarekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenie 5,4 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę oraz z lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 2 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd Maxcom SA […] mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową spółki podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 5 400 tys. zł, czyli 2 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 2 700 000 akcji. Wypłata nastąpi z zysku netto spółki za rok 2019, który wyniósł 3 014 tys. zł oraz z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie.

Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą strategię rozwoju grupy kapitałowej, podkreślono także.

W ub. roku akcjonariusze Maxcomu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 5,4 mln zł z zysku za 2018 r., co oznaczało wypłatę w wysokości 2 zł na akcję.

Maxcom odnotowało 2,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,39 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 3,01 mln zł wobec 11,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Maxcom ma kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest też właścicielem marek Maxton, pod którą sprzedaje głośniki bezprzewodowe, FitGo (marka obejmująca zegarki multimedialne (smartwatche), opaski fitness (smartbandy) oraz hulajnogi elektryczne) oraz ACC+ (akcesoria do smartfonów). Jest również wyłącznym dystrybutorem smartfonów nowej technologii Meizu w Polsce. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

