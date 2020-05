VRG: Pow. sklepów spadnie o 5% w 2020, udział sprzedaży online wzrośnie do 25%



Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Grupa VRG planuje zakończyć ten rok z powierzchnią sprzedaży w sklepach stacjonarnych o 5% mniejszą niż na koniec 2019 r. i jednocześnie oczekuje wzrostu udziału kanału online w sprzedaży do 25% z ok. 14% w ub.r., podała spółka.

"W roku 2020 grupa kapitałowa VRG w ramach realizowanych działań oszczędnościowych przewiduje ograniczenie powierzchni handlowej netto w stosunku do stanu na koniec 2019 roku o około 5%. Zaplanowane na rok bieżący nakłady inwestycyjne w kwocie 15 mln zł w istotnej części przeznaczymy na modernizacje istniejących salonów w najważniejszych centrach handlowych oraz rozwój infrastruktury i systemów IT" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Jednocześnie grupa VRG w dalszym ciągu rozwija sprzedaż w sklepach internetowych, które w okresie całkowitego zamknięcia centrów handlowych stanowiły podstawowe źródło przychodów.

"Udział kanału online w sprzedaży grupy kapitałowej w 2019 roku stanowił około 14%. Na rok bieżący cel wzrostu jego udziału w sprzedaży ogółem do 25%. W związku z czasowymi ograniczeniem handlu stacjonarnego, spółki z grupy kapitałowej dokonały zmniejszenia zamówień na sezon Wiosnę/Lato 2020 oraz drugą połowę bieżącego roku oraz wdrożyły działania w kierunku zmniejszenia szczególnie istotnych pozycji kosztowych prowadzonej działalności" - czytamy dalej.

Dotyczy to w szczególności renegocjacji czynszów najmu powierzchni handlowych, ograniczenia inwestycji w rozwój stacjonarnej sieci sprzedaży, restrukturyzacji kosztów zatrudnienia, a także zmniejszenia o połowę nakładów marketingowych na promocję i reklamę (poza reklamą internetową), podano także.

Na koniec I kwartału 2020 roku grupa posiadała sieć sprzedaży detalicznej liczącą 580 lokalizacji, łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler, W.Kruk. Spośród funkcjonujących salonów grupa jest właścicielem 2 lokalizacji.

Na koniec I kwartału 2020 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się o 2% r/r do 53,7 tys. m2. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 1% natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 7%.

VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)