Movie Games: Zysk ze sprzedaży gry 'Drug Dealer Simulator' przekroczył 1 mln USD



Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Gra "Drug Dealer Simulator" odnotowała zysk ze sprzedaży na poziomie ponad 1 mln USD, poinformował prezes Movie Games Mateusz Wcześniak.

"Gra 'Drug Dealer Simulator' to bez wątpienia największy sukces w historii Movie Games. Nieco ponad miesiąc od premiery, odliczając marżę Steama, gra zarobiła ponad milion dolarów, czego do tej pory nie udało się osiągnąć jeszcze żadnej naszej produkcji. A to dopiero początek. Trwają już prace nad wersjami przeznaczonymi na inne platformy. Na przestrzeni tego roku nasz symulator powinien się ukazać na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Przygotowywana jest też wersja na platformy VR-owe. Potencjał monetyzacyjny tytułu dopiero zostanie więc uwolniony" - powiedział Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Zdaniem spółki, informacja o dochodzie z "Drug Dealer Simulatora" idzie w parze z nową polityką Epic Games, na którego to technologii działa symulator dilera narkotyków.

"Amerykański licencjodawca silnika Unreal Engine obniżył w zeszłym tygodniu swoją marżę, nie pobierając żadnych opłat licencyjnych aż do zarobienia przez konkretny projekt właśnie miliona dolarów. Oznacza to, że w przeciwieństwie do poprzednich gier Movie Games działających na silniku Unreal (np. 'The Beast Inside'), spółka zarabia zauważalnie więcej na każdej sprzedanej kopii gry, dzieląc się zyskiem dopiero po zarobieniu miliona dolarów" - czytamy także.

Movie Games 18 maja br. podpisała umowę ze specjalizującą się w portowaniu gier na Switcha firmą UF Games.

"Jest to wspólne przedsięwzięcie Forever Entertainment oraz Ultimate Games, mające na koncie takie switchowe wersje jak 'Cooking Simulator' oraz 'Thief Simulator'. Równolegle przez MD Games przygotowywane są wersje 'Drug Dealer Simulatora' na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Wersja na platformy VR-owe tworzona jest natomiast przez Punch Punk Games" - czytamy dalej.

"Gra 'Drug Dealer' bez wątpienia osiągnie jeszcze sporo sukcesów, natomiast na ten rok mamy zaplanowane kilka kolejnych premier, które mogą być równie lub nawet jeszcze bardziej spektakularne niż symulator dilera. Aktualnie jesteśmy już na ostatnim etapie prac nad 'Lust from Beyond'. Trwają również bardzo zaawansowane prace nad 'Alaskan Truck Simulator'. Liczba osób, które dodały wspomniane tytuły na swoją wishlistę, była większa niż w przypadku 'Drug Dealer Simulatora' w analogicznym czasie, więc ich premiery powinny okazać się dużym sukcesem" - dodał Wcześniak.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)