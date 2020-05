LPP liczy na stosunkowo dobry maj wspierany głównie przez e-commerce



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - LPP, pomimo znaczących spadków sprzedaży w sklepach stacjonarnych, liczy, że sprzedaż online poprawi ogólne wyniki w maju, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

"Jeżeli chodzi o sprzedaż w maju to wydaje się, że jest nieźle, ale to dzięki internetowi. Traffiki w dużych miastach są bardzo niskie - wynoszą one ok. 30% w porównaniu sprzed okresu pandemii, a w mniejszych miastach jest lepiej, bo tam ten ruch wynosi 50-60%, więc jakaś sprzedaż w sklepach stacjonarnych jest notowana. Za ostatni tydzień, w maju - ok. 60% sprzedaży odbywa się przez internet, a 40% sprzedaży realizowana jest w sklepach. Wydaje się, że przy tej rosnącej sprzedaży internetowej sprzedaż w maju nie będzie zła " - powiedział Lutkiewicz podczas wideokonferencji.

Według stanu na 18 maja br., centra handlowe działały w 16 z 25 krajów, w których LPP prowadzi działalność.

"Dla nas z istotnych rynków nie działają jeszcze centra handlowe w Rosji i w Rumunii. W Polsce negocjujemy czynsze z niektórymi galeriami, więc nie wszystkie jeszcze sklepy zostały uruchomione. Renegocjujemy umowy najmu w galeriach handlowych we wszystkich niemal krajach. Dążymy do zmiany zapisów w tych umowach z kosztów stałych na koszty zmienne uzależnione od obrotów. Po wypowiedzeniu umów na 30% wynajmowanej powierzchni, zmieniliśmy warunki na bardziej korzystne na 10% wynajmowanej powierzchni. Pozostała część jest nadal negocjowana" - dodał wiceprezes.

Dodał, że ze względu na sytuację wejście do Macedonii Północnej zostało odłożone na kolejny rok, ale w niektórych krajach pojawia się kolejne placówki.

"Z otwarć nowych sklepów obecnie zrezygnowaliśmy na Chorwacji i Słowenii. Mniej będzie otwarć w Czechach i na Słowacji. Natomiast w Rosji i na Ukrainie będziemy mieli jeszcze kilka otwarć" - dodał Lutkiewicz.

Wiceprezes zawrócił uwagę, że spółka wykorzystuje wsparcia tzw. "postojowego" i "solidarnościowego" (obniżka płac o 20%).

"Otrzymaliśmy 22 mln zł dopłaty do postojowego w Polsce i 22,5 mln zł na rynkach zagranicznych. Najbardziej hojne wsparcie oferują Niemcy, Wielka Brytania i Czechy, natomiast w Rosji ,na Węgrzech i na Ukrainie sami musimy sobie radzić" - powiedział Lutkiewicz.

"Mimo otwarcia sklepów w maju, sprzedaż online przyspiesza i to jest dobry prognostyk, aby nadal w inwestować w ten kanał sprzedaży" - stwierdził wiceprezes.

Według niego, biorąc pod uwagę rozwój e-commerce tych otwarć nowych sklepów stacjonarnych będzie z czasem coraz mniej, a w niektórych lokalizacjach sklepy mogą nawet znikać.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)