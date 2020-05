Tower Investments miał 1,62 mln zł straty netto, 1,39 mln zł straty EBIT w I kw.



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Tower Investments odnotował 1,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,39 mln zł wobec 0,63 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,89 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 0,62 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od 1 stycznia do 31 marca br. oddaliśmy do użytkowania 2 obiekty dla sieci spożywczej Netto w Warszawie i Gołkowie, rozpoczęliśmy współpracę z siecią Max Premium Burgers podpisując dwie umowy przedwstępne dotyczące obiektów w Warszawie i Poznaniu, oraz kontynuowaliśmy prace projektowe i przygotowawcze przy ponad 20 projektach znajdujących się w naszym portfelu" - napisał prezes Bartosz Kazimierczuk w liście załączonym do raportu.

"W związku z brakiem tzw. closingów, pierwszy kwartał zamykamy stratą w wysokości 1,6 mln zł. Na stratę składają się koszty funkcjonowania grupy i rozliczenie ostatniej z nierentownych budów, kontraktowanej przed wzrostem cen usług budowlanych" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 0,28 mln zł wobec 0,81 mln zł straty rok wcześniej.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

(ISBnews)