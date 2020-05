Boryszew miał 87,98 mln zł straty netto, 414 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Boryszew odnotował 87,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 71,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 210,3 mln zł wobec 229,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 414 mln zł, wobec 379 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 259,52 mln zł w 2019 r. wobec 6 099,56 mln zł rok wcześniej.

Przychody spółki wzrosły o 3%, a jej EBITDA zanotowała wynik lepszy o ponad 9% w porównaniu do 2018 roku. Największy wzrost wygenerował segment Metale, który poprawił przychody o 9%, a wskaźnik EBITDA o 18%. Wynik netto wyniósł -99 mln zł i był konsekwencją zrealizowanych odpisów po rozliczeniu nabycia GK Alchemia w wysokości 163 mln zł, co nie miało wpływu na działalność operacyjną oraz płynność finansową grupy, zaznaczono w komunikacie.

"Pozytywnie na wyniki grupy wpłynął segment Metale. Inwestycje, jakie tam zrealizowaliśmy, przyniosły efekty w postaci wzrostu przychodów, które wyniosły 4 mld zł oraz wygenerowanej EBITDA na poziomie 326 mln zł. Rozwój oferty produktowej pozwolił m.in. na uruchomienie

najnowocześniejszej w Europie linii do produkcji wysokiej jakości ciągnionych prętów i rur mosiężnych w Walcowni Metali 'Dziedzice' czy opracowanie napowietrznych, niskostratnych przewodów elektroenergetycznych, produkowanych w Oddziale NPA Skawina" - powiedział prezes Piotr Lisiecki, cytowany w komunikacie.

W całym 2019 roku grupa poprawiła wskaźniki efektywności.

"W końcu 2018 roku zapowiadaliśmy intensywne prace nad poprawą efektywności zarządzania kapitałem obrotowym w naszych zakładach w Grupie. Na koniec 2019 roku obniżyliśmy ich poziom o ponad 140 mln zł. Wdrożone procesy przyniosły oczekiwane rezultaty" - dodał Lisiecki.

Rok 2019 to także duże zmiany w strukturze organizacyjnej Boryszewa. Wycofanie spółek Alchemia i Impexmetal z obrotu giełdowego oraz włączenie tej pierwszej do Grupy Boryszew pozwoliło na rozszerzenie oferty o produkty z segmentu Stali. Ponadto, 27 listopada 2019

roku grupa zawarła przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Impexmetal Aluminium Konin ze szwedzką spółką Gränges. Jej zamknięcie zaplanowane jest w drugiej połowie bieżącego roku. Podjęte kroki umożliwią Grupie Boryszew poprawę wskaźników finansowych oraz kontynuowanie rozwoju wszystkich segmentów spółki, zapewniono.

"Zdecydowaliśmy się na sprzedaż aktywów Impexmetal Aluminium Konin ze względu na atrakcyjną ofertę ze strony szwedzkiej spółki Gränges AB. Sprzedaż spółki przyniesie korzyści obu stronom transakcji. Pandemia COVID-19 spowodowała dłuższy niż przewidywaliśmy proces pozyskiwania niezbędnych zgód do jej zawarcia, jednak w żadnym wypadku nie jest ona zagrożona" - podkreślił prezes.

Spółki z segmentu Motoryzacja utrzymały solidne przychody, które wyniosły 1,8 mld zł. W 2019 roku zdobyły nominacje na projekty o wartości ponad 260 mln zł, z czego ponad 230 mln zł przypadło na Grupę Maflow. Odnotowała ona wzrost wyniku EBITDA w porównaniu do 2018 roku

o ponad 32 mln zł.

"Z uwagi na niezadowalające wyniki Grupy BAP, razem z naszym największym klientem - Grupą VW - ustalamy warunki wdrożenia rozwiązań, które poprawią efektywność grupy i umożliwią jej dalszy rozwój. Zakładamy poprawę analogiczną do rezultatów, jakie osiągnęliśmy w Grupie

Maflow" - dodał Lisiecki.

Segment Chemia odnotował spadek wyników. Przychody wyniosły 253 mln zł, a EBITDA 12,5 mln zł.

"W 2020 roku spodziewamy się znaczącej poprawy wyników segmentu Chemii ze względu na panującą pandemię COVID-19. W zakładach Boryszew ERG rozpoczęliśmy produkcję płynu dezynfekującego ERG CleanSkin, który w obecnej sytuacji jest artykułem pierwszej potrzeby.

Z tego powodu w początkowej fazie epidemii zdecydowaliśmy się na przestawienie linii produkcyjnych na ten wyrób. Pozwoliło to nam utrzymać zatrudnienie i produkcję w zakładzie na wysokim poziomie" - powiedział prezes.

Zdywersyfikowana oferta produktowa pozwala na utrzymanie dynamiki produkcji w Grupie Boryszew w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 173,79 mln zł wobec 44,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

