"ZUS pracuje na pełnych obrotach, udzielając wsparcia w postaci zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego poszkodowanym pandemią. To olbrzymia grupa ludzi, która w tym trudnym czasie epidemii potrzebuje naszej pomocy. Wnioski składane do ZUS liczone są nie w setkach tysięcy, ale w milionach. Robimy wszystko co w naszej mocy, aby pieniądze trafiły do uprawnionych osób jak najszybciej" – mówi prezes Uścińska.

Szefowa ZUS zachęca do składania wniosków przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Informacje o tym, jak założyć profil na PUE i złożyć wniosek o pomoc, można znaleźć na stronie internetowej ZUS. "Dzięki platformie załatwimy większość spraw z ZUS, nie wychodząc z domu" – dodaje Uścińska.

Podkreśla, że w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła liczba założonych profili na PUE. "To nas bardzo cieszy. W marcu założono ponad 112 tys. profili, w kwietniu było to już ponad 269 tys. Dla porównania w lutym zanotowaliśmy niecałe 70 tys. nowych użytkowników" – wskazuje szefowa Zakładu.

W razie wątpliwości dotyczących wniosku ZUS wdraża postępowanie wyjaśniające. W celu wyjaśnienia sprawy Zakład kontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie.

Zgodnie z przepisami do świadczenia postojowego uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia. Aby otrzymać pomoc, należy spełnić kilka warunków (np. na wniosku składanym w maju przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu).

Świadczenie postojowe może być wypłacane nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku się nie poprawiła. Ocenia to sam wnioskodawca.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska