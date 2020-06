"Resort klimatu podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza na polskich wsiach i w mniejszych miejscowościach. Nowy nabór w ramach programu 'Kangur' przewiduje 60 mln zł, które pozwolą na zakup nowoczesnych autobusów elektrycznych i budowę infrastruktury do ich ładowania" - powiedział minister Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.



"Zapraszamy samorządy wiejskie do ubiegania się o wsparcie zakupu autobusów elektrycznych, które mają służyć do przewozu dzieci w wieku szkolnym. Przewidzieliśmy wsparcie w formie dotacji nawet do 95% nie tylko na zakup nowych elektrycznych autobusów szkolnych, ale także na modernizację lub budowę infrastruktury do ich ładowania i przeszkolenie kierowców w zakresie obsługi nowych elektrycznych autobusów" - dodał wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.



Program "Kangur" skierowany jest do gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, które mogą skorzystać z dofinansowania w formie dotacji bądź pożyczki. Budżet na realizację programu wynosi do 60 mln zł, w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania - do 40 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania - do 20 mln zł. Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść maksymalnie do 95% kosztów kwalifikowanych. Wysokość wsparcia jest zależna od wielkości gminy oraz wysokości dochodów na jednego mieszkańca. W przypadku pożyczki dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie, podano także.



Pilotażowy nabór wniosków w ramach "Kangura" zakończył się 20 sierpnia 2019 r. Jego efektem jest zawarcie umów z czterema gminami - Gręboszów, Bobowa, Bielany i Godzianów - na łączną kwotę dofinansowania ponad 9,4 mln zł, w tym dotacje o wartości ponad 8,2 mln zł, przypomniał resort.



(ISBnews)