ZWZ Mercator Medical zdecydowało o 0,5 zł dywidendy na akcję i buy-backu



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o wypłacie 5,29 mln zł dywidendy z zysków z lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Z kolei na skup akcji własnych spółka przeznaczy 30,7 mln zł, a ustalone widełki cenowe to 1-54 zł za walor.

Dzień dywidendy został ustalony na 19 czerwca, a wypłata nastąpi 26 czerwca.

"Naszą intencją jest dzielenie się sukcesem z akcjonariuszami. Mając na uwadze ograniczenia w wypłacie dywidendy za rok 2019, postanowiliśmy wykorzystać możliwości skupu akcji własnych. Zamierzamy przeprowadzić go możliwie szybko z pełną przejrzystością procesu i równością wszystkich akcjonariuszy, którzy zdecydują się na sprzedaż akcji" - powiedział prezes Wiesław Żyznowski, cytowany w komunikacie.

Przejrzystość działania spółki widoczna była również na etapie przygotowywania propozycji transferu gotówki do akcjonariuszy. Pełne projekty uchwał wraz z propozycjami liczbowymi były znane przed walnym zgromadzeniem, a samo wydarzenie - odbywające się w Krakowie - było transmitowane na żywo, podano także.

Mercator Medical dzieli się sukcesem także z potrzebującymi, wspierając m.in. narodową walkę z COVID-19 środkami ochrony osobistej. Łącznie od marca przekazanych zostało już 50 tys. maseczek i blisko 700 tys. rękawic diagnostycznych dla Komendy Głównej Policji, szpitali w Krakowie, Bielsku-Białej, Szczecinie i Poznaniu, Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa, domów pomocy społecznej w powiecie krakowskim, Fundacji Sióstr św. Dominika, Agencji Rezerw Materiałowych, Ministerstwa Zdrowia.

W ubiegłym roku akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o przeznaczeniu zysku wysokości 4,5 mln zł za 2018 r. na kapitał zapasowy.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)