Jak powiedziała Zalewska koronawirusem zakażonych jest 56 pracowników. Wyjaśniła, że do tej pory przebadano blisko 100 osób – wszystkich z jednej zmiany. Według mediów jedna z pracownic tej zmiany poszła z objawami grypy do lekarza. Okazało się, że choruje na Covid-19.

Zalewska dodała, że w piątek zbiera się powiatowy sztab kryzysowy z udziałem m.in. wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego.

Ze względu na sytuację epidemiczną wojewoda wnioskował do 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, aby w piątek uruchomić w Działoszynie punkt typu drive thru do poboru próbek do badań na Covid-19.

Media informują również, że wicestarosta pajęczański Paweł Sikora zapewnia – powołując się na służby sanitarne – że mrożony asortyment spożywczy z zakładów nie stanowi żadnego zagrożenia dla klientów. (PAP)

autor: Jacek Walczak