Bank Pocztowy: Jakub Słupiński pełniącym obowiązki prezesa zarządu banku

Źródło: PAP

RN Banku Pocztowego delegowała we wtorek Jakuba Słupińskiego do pełnienia obowiązków prezesa zarządu banku - poinformował w komunikacie bank. Słupiński ma pełnić obowiązki prezesa do dnia powołania nowego szefa zarządu lub do 10 września br.