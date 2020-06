W poniedziałek szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Maciej Smolik zapowiedział zawiadomienia na policję w sprawie możliwego przecieku podczas matury z języka polskiego. W dzień egzaminu, ale przed jego rozpoczęciem, ok. godz. 6.30 w woj. podlaskim zanotowano wzrost wyszukiwań w Google frazy "wesele elementy fantastyczne".

KGP w środę na Twitterze poinformowała, że jest w stałym kontakcie z MEN i z Komisja oraz że materiały przekazane przez CKE funkcjonariusze analizują wspólnie z prokuraturą. „Chcemy wspólnie jak najszybciej wyjaśnić sprawę” – zapewniła.

O sprawie poinformował na Twitterze profil Emocje w sieci, analizujący nastroje internautów. Jak podał, ok godz. 6.30 zaczęto wyszukiwać frazy "wesele elementy fantastyczne" i "wesele fantastyka", a ok. godz. 7.00 – dokładny temat tegorocznej matury z polskiego na poziomie podstawowym: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów +Wesela+".

Zauważono, że działo się tak tylko w woj. podlaskim. Załączono przy tym wykresy z Google Trends pokazujące zainteresowanie wyszukiwanymi frazami w ujęciu czasowym. Między godz. 7.00 a 9.00 zanotowano też pojedyncze wyszukiwania frazy "Anna Kamieńska". (PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska