Kiedy życie biznesowe przenosi się do sieci, ataki hakerów stają się coraz bardziej dotkliwe. Cyberprzestępcy najchętniej korzystają ze złośliwego oprogramowania ransomware, poprzez które wprowadzają do komputera program szyfrujący dyski, a później domagają się wysokich opłat za zdjęcie blokady. Według raportu firmy Bit Defender, hakerzy coraz częściej też grożą upublicznieniem danych z zaatakowanych komputerów. A to w przypadku takich firm jak prywatny gabinet medyczny czy kancelaria prawna oznacza poważne kłopoty. Według raportu Coverware, aż 18 proc. ataków jest wymierzonych w małe i średnie firmy, 13,8 proc. w służbę zdrowia, a 12 proc. w sektor publiczny.

Do tego, jak się okazuje, w pierwszym kwartale bieżącego roku, średnia wartość okupu to 111 tys. dolarów, czyli o 33 proc. więcej niż w IV kwartale 2019. Firmy wolą dogadać się z hakerami, niż czekać na pomoc policji. Eksperci ostrzegają jednak, by nie iść na rękę cyberwłamywaczom, bo część z nich, nawet po otrzymaniu okupu, nie zdejmuje blokady.

Taki wydatek, w chwili pandemii, dla małego czy średniego przedsiębiorstwa może się okazać barierą nie do przeskoczenia.

Dlatego dane firm warto odpowiednio zabezpieczyć. Tu z pomocą przychodzi polska firma z 20-letnim stażem w biznesie – nazwa.pl.

Oferuje ona usługę Cloud Backup. Na czym to polega? Wszystkie kopie kluczowych firmowych dokumentów, czy innych ważnych plików, możemy trzymać na bezpiecznych serwerach w zaszyfrowanej formie. Nie musimy więc kupować ani dodatkowych dysków, ani wynajmować obsługi IT, co pozwala mocno ściąć koszty.

Za 60 złotych netto rocznie (przez pierwszy rok korzystania z usługi, w kolejnym trzeba zapłacić 10 złotych netto za każdy miesiąc) dostajemy dysk o pojemności 1TB oraz wyspecjalizowaną pomoc techniczną, dostępną 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu, w języku polskim. To oznacza, że zabezpieczenie firmy nie zrujnuje budżetu przedsiębiorstwa, a koszt alternatywny, czyli utrata danych i konieczność skorzystania ze specjalistycznych usług jest zbyt wysoki, by nie zdecydować się na Cloud Backup.

Sam zakup usługi nie jest skomplikowany i można od razu zabezpieczyć wszystkie komputery w firmie, wybierając ilość potrzebnych licencji przy pierwszej transakcji. Z Cloud Backup można więc korzystać już kilka minut po dokonaniu opłat.

Cloud Backup, dzięki aplikacji instalowanej na komputerach, pozwala zaledwie kilkoma kliknięciami zrobić kopię bezpieczeństwa tych danych, które zdecydujemy się przesłać na serwery nazwa.pl. Jeśli zaś firmowe komputery padną ofiarą hakerów, to odzyskanie danych jest równie proste, co ich zapisanie. Wystarczy wybrać, którą kopię bezpieczeństwa chcemy przywrócić i po chwili powinniśmy odzyskać skradzione informacje.

W aplikacji możemy też ustawić automatyczny backup tak, by nie zapomnieć o sporządzeniu kopii danych. Co ważne, jeśli przez pomyłkę usuniemy pliki, to mamy 90 dni na ich odzyskanie.

Dla przedsiębiorcy, który zdecyduje się skorzystać z Cloud Backup, dobrą informacją jest to, że wszystkie inne usługi nazwa.pl są dostępne z jednego panelu sterowania. Można więc łatwo połączyć chronienie swoich danych z prowadzeniem firmowej poczty czy e-sklepu.

W panelu usługi Cloud Backup możemy sprawdzić, ile jeszcze miejsca zostało na dysku, a także sprawdzić historię wykonywanych kopii.

Podsumowując, Cloud Backup od nazwa.pl to niewielki wydatek w budżecie nawet mikroprzedsiębiorcy, jednak zapewnia spokój przez cały czas działania tej usługi. Skorzystanie z niej nie wymaga specjalistycznej wiedzy czy kupienia dodatkowego sprzętu. Jeśli zaś pojawią się problemy, to z pomocą przyjdzie zespół pomocy technicznej. Można łatwo wykonać kopie bezpieczeństwa firmowych komputerów i w razie potrzeby równie prosto odzyskać dane. Same informacje są przechowywane w formie zaszyfrowanej na serwerach nazwa.pl, przez co są praktycznie niedostępne dla hakerów, nawet jeśli cyberprzestępcy dostaną się do danych na dysku komputera.

Jeżeli chcielibyście samodzielnie przekonać się, jak to działa w praktyce, nazwa.pl oferuje możliwość sprawdzenia tego. Czytelnicy forsal.pl mogą teraz aktywować usługę Cloud Backup za darmo na okres 6 miesięcy. Wystarczy tylko przy zamówieniu na stronie www.nazwa.pl wybrać opcję Voucher i wpisać poniższy kod rabatowy:

es46-9688-2687

Termin ważności kodu rabatowego: 30.09.2020 r.