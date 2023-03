Założenia do ugody zawarte przez Tauron i Rafako przed Prokuratorią Generalną przewidują, że - z zastrzeżeniem uprzedniego osiągnięcia porozumienia Rafako z gwarantami - Tauron otrzyma 240 mln zł z gwarancji bankowych z tytułu należytego wykonania przez raciborską spółkę kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie, podały spółki. W dniu wejścia w życie ugody strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostaną objęte ugodą.

Z kolei Tauron Wytwarzanie zapłaci na rzecz Rafako i jego spółki zależnej E003B7 kwotę łączną 65 087 444,16 zł, na którą łączną składają się:

1. kwota 32 574 744,16 zł tytułem rozliczenia inwentaryzacyjnego;

2. kwota 8 500 000 zł tytułem udziału w odszkodowaniu należnym od ubezpieczyciela;

3. kwota 14 012 700 zł tytułem dostaw i przeniesienia praw do dokumentacji;

4. kwota 10 000 000 zł tytułem zwolnienia Tauron Wytwarzanie przez Rafako z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, z zastrzeżeniem zwrotu, w przypadku, w którym Tauron Wytwarzanie zostałaby zobowiązana do świadczenia na rzecz tych podwykonawców i dalszych podwykonawców, podało Rafako w komunikacie.

"Kwota należna Tauronowi z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu, na jaką strony przystały podczas mediacji, pozwoli na pokrycie kosztów naprawy zidentyfikowanych problemów bloku. Jesteśmy w trakcie opracowania planów docelowych rozwiązań, które pozwolą na stabilną eksploatację bloku 910 MW" - wyjaśnił prezes Tauron Wytwarzanie Trajan Szuladziński, cytowany w komunikacie spółki.

"Polubowne uregulowanie sporu z Rafako od początku było przez nas preferowane. Dotychczas wypracowane założenia pozwalają na przeprowadzenie takiego zakresu napraw, by blok pracował długoterminowo z większą efektywnością" - dodał Szuladziński.

Ugoda wejdzie w życie po spełnieniu warunków zawieszających. Należy do nich m.in. uzyskanie poprzez wszystkie strony niezbędnych zgód korporacyjnych. Dodatkowo Rafako, do 24 kwietnia, musi zawrzeć także porozumienie z gwarantami dotyczące bezzwłocznej wypłaty kwoty 240 mln zł na rzecz Tauron Wywarzanie. Po stronie zobowiązań raciborskiej spółki jest również podjęcie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w terminie do 24 kwietnia 2023 r. uchwały w o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz osiągnięcie ugody w zakresie litewskiej inwestycji realizowanej przez raciborską spółkę. Po zawarciu ugody - na okres przeznaczony na spełnienie warunków zawieszających - gwarancje należytego wykonania kontraktu mają zostać przedłużone co najmniej do 28 kwietnia 2023 r.

Środki pieniężne, jakie Tauron otrzyma z tytułu nienależytego wykonania kontraktu, zapewnią zwiększenie dyspozycyjności bloku, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego oraz ekonomikę pracy bloku, podsumowano.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

