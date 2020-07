"Udziały zostały objęte w następujący sposób:



a) PlayWay S.A. - 770 udziałów po 100 zł każdy udział o łącznej wartości nominalnej 77 000 zł, za wkład 77 000 zł (77% w kapitale zakładowym);



b) deweloperzy 230 udziałów po 100 zł każdy udział o łącznej wartości nominalnej 23 000 zł, za wkład 23 000 zł (23% w kapitale zakładowym)" - czytamy w komunikacie.



Pierwsze planowane gry wdrożone do produkcji przez Septarian Games to "Combat Engineer", "Post Apocalyptic Builder", "Fort Renovator" i "Apollo 13", podano również.



PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.



(ISBnews)