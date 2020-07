"Produkcja miedzi płatnej wyniosła 60,1 tys. ton, co oznacza zwiększenie w relacji do analogicznego miesiąca 2019 roku o 1,4 tys. t (+2 proc.). Poprawę zanotowano w Sierra Gorda (+2,6 tys. t) oraz KGHM International LTD. (+0,3 tys. t), przy spadku w KGHM Polska Miedź S.A. (-1,5 tys. t) z uwagi na ograniczoną podaż złomów miedzi oraz budowanie zapasu anod w związku z postojem remontowym Huty Miedzi Głogów I zaplanowanym na III kwartał br." - czytamy w komunikacie.

Produkcja srebra wyniosła 119,8 tony - spadek o 5,8 tony (-5 proc.) jest konsekwencją niższej produkcji katod w KGHM Polska Miedź S.A.

Produkcja TPM wyniosła 15,3 tys. troz, tzn. 4,1 tys. troz (-21 proc.) poniżej poziomu zrealizowanego rok wcześniej z uwagi na mniejszą zawartość złota we wsadzie przerabianym w KGHM Polska Miedź S.A. oraz rudzie przerabianej w kopalni Robinson (KGHM International LTD.).

Produkcja molibdenu wyniosła 1,2 mln funtów, co oznacza utrzymanie poziomu z czerwca 2019 roku, podano także.

"W pierwszym półroczu 2020 r. produkcja miedzi w grupie kapitałowej kształtowała się nieznacznie poniżej planu, natomiast plan sprzedaży tego metalu został zrealizowany z niewielką nadwyżką. W zakresie pozostałych głównych metali zarówno produkcja jak i sprzedaż zostały zrealizowane zgodnie z założeniami budżetu. W relacji do analogicznego okresu 2019 r. produkcja i sprzedaż kształtowały się na zbliżonym lub wyższym poziomie we wszystkich pozycjach z wyjątkiem molibdenu. Pandemia koronawirusa nie miała znaczącego wpływu na wyniki produkcyjne grupy - w pierwszej połowie roku nie zanotowano ograniczeń produkcji bezpośrednio związanych z epidemią. W spółkach Grupy KGHM kontynuowane są działania prewencyjne, mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia wirusa wśród pracowników własnych oraz podwykonawców" - czytamy dalej w komunikacie.

Reklama

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.