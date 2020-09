Co to jest i do czego służy – omnichannel

Omnichannel to nic innego jak lokowanie swojej oferty w wielu kanałach o najlepszym potencjale sprzedażowym. Docieranie z ofertą do klienta za pomocą mediów społecznościowych, sieci afiliacyjnych, porównywarek cenowych czy płatnych reklam w przeglądarkach. Taka strategia już na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo sensowna. W końcu im głośniej krzyczymy, tym większa szansa, że ktoś nas usłyszy.

Omnichannel to jednak znacznie więcej. Oferta produktowa musi być identyczna i zawsze aktualna, niezależnie od wykorzystywanego kanału. Klient, który trafi na reklamę twojego sklepu, przeglądając ulubionego bloga, nie może odbić się od drzwi, gdy okaże się, że produkt został wyprzedany. Niedopuszczalne jest również, by natrafił on na cenę wyższą, niż ta widniejąca na banerze reklamowym. Integracja to słowo klucz.

Gdzie umieścić swoją ofertę, czyli najpopularniejsze kanały:

porównywarki cenowe (Nokaut.pl, Okazje.info, Ceneo.pl),

remarketing,

sieci afiliacyjne (np. Tradedoubler, TradeTracker, Zanox),

reklamy w wyszukiwarkach internetowych,

reklamy w social media.

Reklama

zapominaj też o kanałach tradycyjnych. Komunikaty zawarte w twoich katalogach i ulotkach powinny być spójne z tymi publikowanymi w sieci.

Omnichannel – o korzyściach płynących z wykorzystania tego modelu

Jak myślisz, dlaczego ludzie na całym świecie uwielbiają galerie handlowe? Powód jest prosty: za jednym zamachem mogą kupić tam nową koszulę, oddać rzeczy do pralni, przejrzeć nowości książkowe, a na koniec skoczyć do kina. Wygoda i oszczędność czasu – każdy z nas tego szuka.

Stosując różne kanały sprzedaży i zapewniając klientowi możliwość kontaktu z tobą na wiele sposobów, działasz dwutorowo: zwiększasz szansę pozyskania nowych klientów oraz dbasz o dobre relacje z obecnymi. W tej sytuacji wygrywają wszyscy.

Wykorzystanie modelu omnichannel nie musi być czasochłonne

Mogłoby się wydawać, że prowadzenie działań w tak wielu kanałach, o tak różnej specyfice, będzie pochłaniać mnóstwo czasu. Faktycznie jest to pracochłonna strategia, ale na szczęście, wraz z rozwojem modelu, zaczęły powstawać dedykowane rozwiązania, które mogą ci pomóc w walce o klienta i poprawę jego doświadczeń.

Jednym z nich jest Feedink. To narzędzie adresowane przede wszystkim do osób, które prowadzą równolegle wiele kampanii produktowych. Przy pomocy prostego interfejsu, możesz stworzyć feed produktowy dostosowany do działań w różnych kanałach. Stworzony w ten sposób plik możesz dowolnie modyfikować i automatycznie aktualizować – nie potrzebujesz do tego sztabu specjalistów, doświadczenia czy specjalnych umiejętności. Dokładny sposób działania poznasz, odwiedzając stronę Feedink.com/pl/.