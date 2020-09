"Liczymy, że jakość całego rozwiązania i jego parametry zaowocują kolejnymi zamówieniami dla polskich, jak i zagranicznych służb. Odpowiednio zmodyfikowany system będzie również dostępny dla sektora cywilnego" - powiedział ISBtech Mosiej.



Jak wskazał, Asseco na bazie wewnętrznej inwestycji od 2014 roku opracowuje autorskie oprogramowanie naziemnej stacji kontroli AGCS.



"Jest ono sercem wszystkich oferowanych przez nas rozwiązań bezzałogowych. Swoje doświadczenie i wiedzę budowaliśmy podczas wielu projektów, w których wykorzystywaliśmy sprzęt zewnętrznych firm, dostarczając w pełni zintegrowane systemy" - wskazał ekspert Asseco.



Ostatnio Asseco Poland i Inspektorat Uzbrojenia podpisali umowę na dostarczenie bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro dla Sił Zbrojnych RP. Drony będą używane do prowadzenia dzienno-nocnej obserwacji podczas operacji wojskowych. Autorski sprzęt, jak i oprogramowanie będą produkowane w Polsce.



"Specyfika tego postępowania przetargowego wymagała od nas zmiany podejścia. Od lat zatrudniamy doświadczony zespół inżynierów, który poza produkcją oprogramowania ma pełne kompetencje w zakresie projektowania i produkcji tego rodzaju rozwiązań. Oczywiście, sami nie jesteśmy w stanie produkować układów półprzewodnikowych, matryc kamer, wzmocnionego tableta służącego do zarządzania całą misją, natomiast znacząca większość systemu powstaje na miejscu, w Warszawie" - zaznaczył Mosiej.



Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ISBtech)