"Na podstawie zawartego porozumienia strony ustaliły wstępne warunki współpracy, tj. określiły prawa i obowiązki stron w zakresie wydania, dystrybucji w tym ustalenia, na jakich konsolach gra zostanie wydana oraz promocji gry partnera, tj. 'Chernobylite' przez All in! Games. Ponadto na podstawie niniejszego porozumienia, spółka i The Farm 51 przystąpiły do ustalenia ostatecznego kształtu zasad współpracy między stronami, których finalne brzmienie zostanie uregulowane w umowie wydawniczej" - czytamy w komunikacie.



Strony ustaliły, że zaangażowanie spółki w koszty produkcji oraz marketingu gry wyniesie nie mniej niż 3 mln zł netto, podano także.



"Strony porozumienia ustaliły jednocześnie, że zakończenie negocjacji i zawarcie umowy wydawniczej powinno nastąpić nie później niż do 30 listopada 2020 r. Spółka będzie informować o kolejnych zdarzeniach bądź ewentualnych zmianach dotychczasowych ustaleń związanych z zawartym porozumieniem w ramach raportów bieżących" - czytamy także.



"Chernobylite" to gra komputerowa z gatunku survival-horror, której akcja toczy się w czarnobylskiej strefie wykluczenia. Spisek, horror, przetrwanie, miłość i obsesja. To wszystko w formie nieliniowej, interaktywnej opowieści, igrającej z pojęciami prawdy i kłamstwa, rzeczywistości i fikcji, nauki i fantazji. Premiera wczesnego dostępu do gry "Chernobylite" w wersji PC miała miejsce w dniu 16 października 2019 r.



The Farm 51 specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych gier akcji. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.



All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.



(ISBnews)