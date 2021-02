"Cały czas konsekwentnie się rozwijamy, realizując w ten sposób strategię zorientowaną na utrzymanie silnej pozycji nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. MLP Business Park Vienna jest pierwszym przedsięwzięciem spółki w Austrii, który potwierdza naszą przynależność do grona wiodących deweloperów komercyjnych w Europie. MLP Group koncentruje się na głównych oraz strategicznych lokalizacjach w Europie i wierzę, że dzięki takiemu podejściu, niezależnie, czy nastąpią dobre czy złe czasy, nasze magazyny zlokalizowane w kluczowych aglomeracjach Europy będą atrakcyjne dla klientów" - powiedział prezes Radosław T. Krochta, cytowany w komunikacie.

Zakup nieruchomości w Austrii stanowi ważny etap rozwoju portfela nieruchomości MLP Group w Polsce i Europie. Debiut na rynku austriackim jest istotnym uzupełnieniem udanej ekspansji w Niemczech. Oba rynki są kluczowe dla przyszłego rozwoju i strategii spółki, podkreślono.

MLP Business Park Vienna będzie miejskim parkiem biznesowym, wyposażonym w najnowocześniejsze rozwiązania odpowiednie dla klientów z różnych branż, m.in. e-commerce, logistycznej, "last mile", montażowej, usługowej i przemysłu lekkiego. Lokalizacja w północno-wschodniej części Wiednia, na rozwiniętych gospodarczo terenach miejskich, zapewnia dobry dostęp do obwodnicy miasta i do zjazdu z drogi ekspresowej S2, oddalonego od parku o ok. 350 m. Bliskość komunikacji miejskiej, w tym stacja metra (U1) oddalona o ok. 1,8 km, wpływa na atrakcyjność lokalizacji dla przyszłych najemców i pracowników. Odległość do centrum Wiednia wynosi ok. 13 km. Do lotniska Wiedeń-Schwechat można dojechać w ciągu 20 minut, wymieniono w materiale.

Po zakończeniu budowy, łączna powierzchnia użytkowa w czterech obiektach magazynowo-biurowych wyniesie blisko 55 000 m2. Powierzchnia najmu najmniejszych dostępnych modułów zaczynać się będzie od 2 500 m2. Pierwsza hala zostanie wybudowana spekulacyjnie, a rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na III kwartał 2021 roku, dodało MLP.

"Cieszę się, że zapowiadane przez nas wejście na rynek austriacki zakończyło się sukcesem w postaci niezwykle atrakcyjnego przedsięwzięcia w doskonałej lokalizacji w Wiedniu. Włączenie nowego kraju do portfela MLP Group stanowi ważny krok naprzód. Austria, a w szczególności Wiedeń, to dla nas niewątpliwie bardzo atrakcyjny rynek o dużym potencjale popytu. Jesteśmy przekonani, że wybudowany przez nas park będzie atrakcyjny i przyciągnie najemców z rynku" - powiedział country manager odpowiedzialny za Niemcy i Austrię Patrick Schumacher-Kurowski.

Projekt w Wiedniu będzie realizowany zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju MLP Group, której zamiarem jest budowa energooszczędnych i ekologicznych nieruchomości. Dotyczy to również strategicznego wykorzystania dostępnej powierzchni dachowej na potrzeby instalacji fotowoltaicznych. Celem Spółki jest certyfikacja wszystkich nowo powstających budynków w systemach DGNB (German Sustainable Building Council) lub BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), zakończono w informacji.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140 mln zł w 2019 r.

