"Zortrax jest synonimem profesjonalnego druku 3D w Polsce i na świecie. Od lat wprowadzamy innowacje, które stają się standardami dla całej branży. Rynek druku 3D dla stomatologii jest bardzo chłonny, dlatego podejmujemy konkretne kroki, by sprostać zapotrzebowaniu. Stworzenie dedykowanej spółki dla branży stomatologicznej to jeden z elementów strategii wzrostu i dywersyfikowania działalności w najbliższych latach. Chcemy szybko zrealizować plany giełdowe, a w ramach pre-IPO zgłosimy się po finansowanie Zortrax Dental do inwestorów społecznościowych. Chcemy zabezpieczyć produkcję naszej nowej, specjalistycznej drukarki, która jest w ostatniej fazie testów" - powiedział wiceprezes Zortrax oraz członek rady nadzorczej Zortrax Dental Mariusz Babula, cytowany w komunikacie.

Założyciele spółki zapowiedzieli przeprowadzenie emisji crowdfundingowej o wartości do 1 mln euro, czyli ok. 4,5 mln zł, jeszcze w II kw. 2021 r. Kampania będzie promowana przez Crowdway.pl. W I połowie 2022 roku Zortrax Dental planuje debiut akcji na rynku NewConnect. Walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w tej sprawie.

Zortrax jest polską firmą, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego. Zbudowała silną pozycję na rynku desktopowych urządzeń 3D, oferując swoim klientom również materiały do druku, oprogramowanie Z-SUITE i inne produkty zwiększające wydajność procesu prototypowania.

(ISBnews)