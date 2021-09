Reklama

"Jesteśmy gotowi, aby zadebiutować na rynku NewConnect. Z satysfakcją informuję, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła pierwszy dzień notowań naszych akcji już na 9 września. Nie ukrywam, że ten rok jest niezwykle intensywny pod kątem prowadzonych przez nas portów gier, dlatego uważam, że jest to najlepszy moment, aby zaistnieć na giełdzie" - powiedział prezes Console Labs Marcin Wesołowski, cytowany w komunikacie.

Console Labs to spółka specjalizująca się w portingu gier na zlecenie z komputerów PC na inne konsole, takie jak Nintendo Switch, Sony PlayStation PS4 / PS5, Microsoft Xbox One / Series X/S oraz MacO, a także w produkcji i wydawaniu gier we własnym zakresie i na własny rachunek, ze wsparciem głównego akcjonariusza - PlayWay.

(ISBnews)