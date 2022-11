Reklama

"Popyt na nasze produkty jest bardzo silny, co widoczne jest w naszym portfelu zamówień - na koniec października br. wartość zamówień pozyskanych od początku roku wynosi ponad 67 mln zł i jest wyższa o

20% r/r, nawet mimo wysokiej bazy z poprzedniego roku, kiedy to mieliśmy duże zamówienia w segmencie wojskowym. Wprowadzamy także podwyżki cen na nasze produkty o ok. 20-30% z uwagi na rosnące ceny komponentów oraz koszty produkcji. Efekty podwyżek będą widoczne już od początku 2023 r." - powiedział prezes Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie.

Łącznie w III kwartałach 2022 spółka wygenerowała 47,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (-3% r/r).

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

(ISBnews)