"PGNiG otrzymało zgodę ukraińskiego urzędu antymonopolowego na objęcie większościowego pakietu udziałów w spółce Karpatgazvydobuvannya należącej do Grupy ERU #ERU. To ważny krok do rozpoczęcia wspólnej działalności poszukiwawczo-wydobywczej na zachodniej #Ukraina" - czytamy na profilu PGNiG na Twitterze.

W październiku 2020 r. PGNiG poinformowało, że podpisało umowę inwestycyjną z ERU dotyczącą wspólnego projektu poszukiwawczo-wydobywczego na Ukrainie. Jak wówczas informowano, rozpoczęcie prac planowane jest w I połowie 2021 roku, po uzyskaniu koniecznych zgód i pozwoleń.

W lutym br. PGNiG i ERU Management Services LLC uzyskały od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) bezwarunkową zgodę na wspólne przedsięwzięcie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)