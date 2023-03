W rozmowie Jakub Wiech pytał premiera, jak ocenia on działalność prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka.

"Bardzo pozytywnie, ponieważ w dzisiejszym świecie konkurować mogą ze sobą duzi. Jak mamy naprzeciw naszego Orlenu takie firmy jak Shell, BP, Repsol albo Total czy Eni włoskie, czy nawet OMV, to to są potężne koncerny, wielokrotnie większe" - powiedział Mateusz Morawiecki. Dodał, że jeśli chcemy inwestować więcej środków w fuzje, akwizycje, w badania, rozwój, jeżeli chcemy mieć dostęp do taniego kapitału, to musimy konsolidować nasze spółki.

Szef rządu przyznał, że "piętą achillesową" wielu polskich spółek było to, że nie mogły być obecne na rynkach międzynarodowych.

"Dzisiaj, po połączeniu się Orlenu z Lotosem i z PGNiG jest to koncern zauważany już w np. w Arabii Saudyjskiej, w której byłem kilka dni temu. To jest koncern, który staje się partnerem dla poważnych graczy na całym świecie" - podkreślił premier.

PKN Orlen połączył się z Grupą Lotos i PGNiG w 2022 r. Orlen podaje obecnie, że jest zintegrowanym koncernem multienergetycznym, prowadzącym działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Zapewnia energię i paliwa ponad 100 mln Europejczyków, a jego produkty dostępne są w blisko 100 krajach na 6 kontynentach. W skład Grupy PKN Orlen wchodzą m.in.: Energa, Grupa Lotos, PGNiG, Anwil. Spółka ma rafinerie w Polsce Czechach i na Litwie oraz produkcję petrochemiczną w Płocku. Posiada też 3100 stacji paliw w regionie Europy Środkowo - Wschodniej oraz prowadzi działalność wydobywczą w zakresie ropy naftowej i gazu w Polsce i na Szelfie Norweskim. Koncern inwestuje obecnie w odnawialne źródła energii. Spółka podkreśliła, że energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia "wytyczają drogę transformacji" Grupy ORLEN do 2030 roku.

