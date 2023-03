Wszystko wskazuje na to, że za sprawą ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (nazywanej ustawą deregulacyjną), od 1 lipca br. wzrośnie limit przychodów z nierejestrowanej działalności. W myśl nowelizowanego art. 5 ustawy - Prawo przedsiębiorców wyniesie on 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2,7 tys. zł miesięcznie.

To może być bardzo kusząca propozycja dla wielu osób, by w ten sposób zalegalizować swoje przychody. Wystarczy bowiem, że raz do roku złożą PIT-36, w którym zadeklarują, że ich przychody z działalności nie przekraczają ustawowych limitów.